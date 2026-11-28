Бундестаг утвердил федеральный бюджет Германии на 2027 год. Документ предусматривает выделение 11,6 млрд евро на поддержку Украины.

Как сообщает радиостанция Deutschlandfunk, за бюджет депутаты проголосовали в пятницу. Общий объем расходов превысит 556 млрд евро.

Основной оборонный бюджет Германии составит 109,7 млрд евро. Еще 29,6 млрд евро поступят из специального фонда для вооруженных сил.

Совокупные расходы страны на оборону приблизятся к 140 млрд евро. По данным Deutschlandfunk, это рекордный показатель со времен окончания холодной войны.