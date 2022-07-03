Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся.

«Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров», — сказал Песков в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

