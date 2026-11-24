Возвращение руководителей на свои посты — не редкость в Кремниевой долине. Почти ровно три года назад совет директоров OpenAI, компании-разработчика моделей искусственного интеллекта, отправил в отставку её генерального директора Сэма Альтмана, чтобы спустя всего четыре дня восстановить его в должности. Тем не менее возвращение Дженсена Хуанга — событие исключительное.

23 ноября совет директоров Nvidia восстановил соучредителя компании Хуанга в должности генерального директора всего через 12 дней после его отставки на фоне серии скандалов, связанных с романтическими отношениями, в том числе с женщиной, подозреваемой в связях с китайской разведкой. Совет директоров, ещё 17 ноября заявлявший об отсутствии намерений возвращать Хуанга на прежнюю должность, в итоге сообщил, что удовлетворён его «откровенностью», хотя внутреннее расследование до сих пор не завершено. За несколько дней после ухода Хуанга рыночная капитализация Nvidia сократилась более чем на 1 трлн долларов. С момента объявления о его возвращении акции компании подорожали на треть.

Однако облегчение инвесторов может оказаться недолговечным. Хуанг вновь возглавил компанию, но возвращается в совершенно иных обстоятельствах. Nvidia предстоит иметь дело с администрацией, теперь более решительно настроенной на ужесточение экспортного контроля, и Конгрессом, в котором вскоре будет немало скептиков в отношении искусственного интеллекта. Кроме того, Хуангу, долгое время остававшемуся главным шоуменом индустрии ИИ, теперь предстоит восстановить доверие сотрудников, клиентов и поставщиков.

Первое серьёзное испытание ждёт Хуанга 1 декабря, когда ему предстоит ответить на жёсткие вопросы членов Конгресса. Совет директоров заявил, что уверен в том, что «восстановление Хуанга в должности не создаёт угрозы национальной безопасности». Однако остаются вопросы относительно его отношений с Элис Хуанг, гражданкой Китая и бывшим топ-менеджером Megaspeed — сингапурской компании, занимающейся развитием центров обработки данных и закупавшей чипы Nvidia. Эти вопросы никуда не исчезнут. Демократы уже пообещали провести собственные расследования после того, как в следующем году получат контроль над обеими палатами Конгресса.

Даже внутри администрации Дональда Трампа, судя по всему, нет единства по этому вопросу. Президент заявил, что хотел бы возвращения Хуанга, и, по имеющимся сведениям, даже подключился по телефону к заседанию совета директоров, чтобы аргументировать свою позицию. Другие члены его кабинета отнеслись к этой идее более сдержанно.

15 ноября министр финансов США Скотт Бессент призвал к «радикальным кадровым перестановкам» в Nvidia и назначению генерального директора со стороны. Однако уже неделю спустя он изменил свою позицию, выдвинув довольно странный аргумент: поскольку Хуанг ушёл в отставку, теперь его самого можно считать кандидатом со стороны. Государственный секретарь Марко Рубио также не является сторонником Хуанга. Именно под его руководством была подготовлена разведывательная записка о связях руководителя Nvidia с Элис Хуанг, которая и привела к его отставке.

Хуангу также будет сложнее отстаивать необходимость более мягкого подхода к экспортному контролю. Он давно утверждает, что ограничения на продажу чипов Китаю лишь стимулируют развитие собственной китайской полупроводниковой промышленности. Однако спустя пять дней после его отставки Министерство торговли США объявило о введении новых правил, призванных лишить китайские компании возможности арендовать вычислительные мощности на базе передовых ИИ-чипов в зарубежных дата-центрах. Тем временем Конгресс рассматривает законопроекты, предусматривающие дальнейшее ужесточение ограничений.

Вернувшемуся руководителю Nvidia предстоит также справиться с внутренними последствиями компрометирующих разоблачений последних недель. Два предполагаемых романа Хуанга были связаны с его подчинёнными. 20 ноября The New York Times опубликовала свидетельства более десятка действующих и бывших сотрудников компании, утверждавших, что Хуанг на протяжении длительного времени прибегал к публичному унижению и угрозам физической расправы, чтобы добиваться от персонала высоких результатов. Представитель Хуанга оспорил эти утверждения.

Ранее Хуанг не стеснялся открыто говорить о своих методах управления. Однажды он заявил, что готов «пытать» сотрудников, чтобы они «достигли величия». Однако некоторых работников Nvidia беспокоит не столько его вспыльчивый характер, сколько чрезмерная зависимость компании от одного человека. В непосредственном подчинении Хуанга находятся около 60 руководителей, при этом очевидного преемника у него нет.

«Абсурдно, что компания стоимостью в несколько триллионов долларов держится на одном человеке», — отмечает один из сотрудников. Другой задаётся вопросом, как Хуанг будет руководить компанией в условиях более пристального контроля за его действиями. Ещё до его восстановления в должности совет директоров объявил о намерении создать комитет, состоящий исключительно из независимых директоров, который будет контролировать риски в сфере национальной безопасности и соблюдение правил международной торговли.

Остаётся и вопрос о том, сможет ли Хуанг вернуть себе роль главного дирижёра бума искусственного интеллекта. Ещё недавно одного его одобрения было достаточно, чтобы акции той или иной компании резко взлетели. Он путешествовал по всему миру, выступал на одной сцене с президентами и премьер-министрами, проповедуя идеи искусственного интеллекта. Клиенты и поставщики выстраивались в очередь, чтобы вести с ним бизнес.

Теперь его звезда почти наверняка померкла. Политики, прежде стремившиеся заручиться расположением Хуанга, скорее всего, будут держаться от него на расстоянии до завершения расследований. Представители отрасли также могут начать перестраховываться.

По мнению одного из аналитиков, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC, крупнейшим клиентом которого является Nvidia, будет осторожнее относиться к столь высокой зависимости от одного заказчика. Поставщики облачных услуг, ранее избегавшие сотрудничества с конкурентами Nvidia из опасений лишиться доступа к чипам Хуанга, теперь могут активнее рассматривать альтернативные предложения.

Не все инвесторы также избавились от своих опасений. Стейси Расгон, аналитик брокерской компании Bernstein, отметил, что склонность Хуанга поддерживать связи с «сомнительными людьми» и его «готовность лгать совету директоров» по-прежнему вызывают серьёзную обеспокоенность.

Генеральный директор Nvidia, обладавший статусом рок-звезды, вернул себе должность. Однако восстановить ореол исключительности, окружавший его прежде, будет гораздо сложнее.