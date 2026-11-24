Показы армянского фильма «Монте», запланированные в нескольких городах России, не состоятся из-за государственного запрета, сообщила компания «Genetic Production».

Премьера фильма была запланирована на 5 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

Ранее Minval писал, что личность главного героя картины вызывает серьёзные вопросы как к организаторам показа, так и к московским властям. Главный герой картины — печально известный в Азербайджане Монте Мелконян, один из руководителей армянской террористической организации ASALA, которого в Армении возвели в ранг национального героя. Причём создатели фильма даже не скрывают своего отношения к этому персонажу, представляя его биографию как историю героя, достойного подражания.

Наша редакция призвала московские власти дать правовую оценку предстоящему мероприятию и пресечь показ картины, напомнив о важности совместной борьбы Азербайджана и России с терроризмом.