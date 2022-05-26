Российские войска подняли обломки катеров, которые были потоплены ВСУ возле украинского острова Змеиный. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в среду, 25 мая.

«В районе острова Змеиный поисково-спасательной группой ЧФ РФ в составе пяти катеров/судов и самоходного плавучего крана проведены мероприятия по поднятию обломков уничтоженного украинскими войсками российского десантного катера Серна и катера типа Раптор», – сказал Мотузяник.

Он также сообщил, что сейчас Россия держит в готовности в акватории Черного моря два носителя крылатых ракет «Калибр» с возможным суммарным залпом до 16 единиц.