Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш усомнился в долгосрочной стратегии европейской помощи Украине.
По словам Бабиша, с начала войны Украина получила €520 млрд прямой и косвенной помощи. Кроме того, украинскому президенту Владимиру Зеленскому выделили €90 млрд на 2026 и 2027 годы, однако теперь Киев запрашивает еще €70 млрд.
Чешский премьер поставил под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Украины и потребовал объяснить, к каким результатам должна привести такая поддержка.
«Я хочу спросить: какова цель? Мы собираемся ежегодно платить Украине 135 млрд евро? И до каких пор? Сколько лет – десять, двадцать, тридцать? Что это за стратегия?» – заявил Бабиш журналистам.