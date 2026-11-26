Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш усомнился в долгосрочной стратегии европейской помощи Украине.

По словам Бабиша, с начала войны Украина получила €520 млрд прямой и косвенной помощи. Кроме того, украинскому президенту Владимиру Зеленскому выделили €90 млрд на 2026 и 2027 годы, однако теперь Киев запрашивает еще €70 млрд.

Чешский премьер поставил под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Украины и потребовал объяснить, к каким результатам должна привести такая поддержка.