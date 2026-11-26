Бывший член Коллегии адвокатов, юрист Намизад Сафаров приговорен к 7 годам лишения свободы.

Такой приговор оглашен на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщает Report.

На предыдущем заседании государственный обвинитель просил приговорить его к 8 годам лишения свободы.

Намизад Сафаров был задержан сотрудниками полиции 9 декабря 2025 года.

Его признали виновным в хищении денежных средств в размере 53 тыс. манатов путем злоупотребления доверием гражданина.

Согласно обвинению, Сафаров убедил уволенного гражданина в том, что поможет восстановить его в должности. Он получил от него крупную сумму денег, однако не выполнил обещание, после чего гражданин обратился в полицию.

Сафарову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.