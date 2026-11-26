Армения уважает «красные линии» Ирана, а реализация проекта TRIPP («Маршрут Трампа») никоим образом не затрагивает и не затронет их. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

По его словам, Ереван поддерживает постоянный диалог с Тегераном по вопросам реализации проекта, и в этом процессе нет никаких скрытых аспектов.

«Ереван поддерживает постоянный диалог с иранскими партнерами по вопросам реализации проекта, и в этом процессе нет никаких темных углов», — подчеркнул Пашинян.

Премьер также заверил, что военное присутствие в рамках проекта исключено.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что Тегеран не намерен полагаться исключительно на заверения армянской стороны и будет внимательно следить за реализацией «Маршрута Трампа».