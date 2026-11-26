Объёмы мировой торговли стремительно росли в третьем квартале благодаря увеличению спроса на товары, необходимые для развития искусственного интеллекта, несмотря на продолжающееся ужесточение правительственных мер по ограничению импорта. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Уверенный рост трансграничной торговли свидетельствует о глобальном влиянии инициированного Соединёнными Штатами бума строительства центров обработки данных. Однако пока неясно, как долго продлится этот бум. Вполне вероятно, что после его завершения темпы роста мировой торговли станут более умеренными по мере того, как повышение американских таможенных пошлин и другие торговые барьеры будут всё сильнее сказываться на товарообороте.

Согласно опубликованным в среду данным Нидерландского бюро анализа экономической политики (CPB), которое на протяжении многих лет отслеживает динамику мировой торговли как один из ключевых факторов, влияющих на экономику Нидерландов, объём трансграничной торговли товарами в третьем квартале увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ускорение квартальных темпов роста свидетельствует о том, что мировая торговля движется к завершению ещё одного успешного года, после того как в 2025 году её рост на 4,3% стал неожиданностью для большинства экономистов. Удивление вызвало то, что торговля росла столь стремительно в период, когда президент США Дональд Трамп объявлял о целом ряде мер, которые в совокупности привели к крупнейшему повышению американских таможенных пошлин за последние сто лет.

По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), торговля товарами, необходимыми для развития искусственного интеллекта, начала набирать обороты в 2024 году, однако в 2025 году её объём увеличился на 31%, а за первые шесть месяцев текущего года — ещё на 67%. В результате на долю этой категории товаров пришлось от 40% до 50% общего прироста стоимости товаров, реализуемых в рамках международной торговли.

«Без импульса, обеспечиваемого искусственным интеллектом, мировая торговля росла бы умеренными темпами — примерно на 2,5% в год», — отметил экономист Oxford Economics Адам Слейтер в аналитической записке для клиентов.

Таким образом, перспективы мировой торговли на ближайшие годы во многом зависят от масштабов и продолжительности инвестиционного бума в США. Большинство экономистов ожидают, что американские технологические компании продолжат активно инвестировать в центры обработки данных вплоть до конца 2027 года.

Хотя некоторые эксперты прогнозируют замедление в 2028 году, многое будет зависеть от того, приведёт ли недовольство, выраженное многими избирателями на промежуточных выборах в Конгресс, к введению ограничений на дальнейшее строительство таких объектов.

«Учитывая наш прогноз, согласно которому реальные инвестиции в информационные технологии в США стабилизируются в следующем году и сократятся в 2028-м, мы полагаем, что капитальные вложения в искусственный интеллект из одного из главных факторов поддержки мировой торговли превратятся в фактор, сдерживающий её рост», — написал экономист Capital Economics Саймон Макадам в аналитической записке для клиентов.

Ожидается, что положительное влияние бума искусственного интеллекта на мировую торговлю сохранится и в следующем году, причём, вероятно, оно распространится на более широкий круг стран-экспортёров. На начальном этапе наибольшую выгоду от стремительного развития ИИ получили азиатские производители передовых полупроводников, тогда как его влияние на европейскую экономику оставалось относительно скромным.

Однако ситуация может измениться, поскольку расширение мощностей по производству электроэнергии, необходимой для функционирования центров обработки данных, будет играть всё более значительную роль в общем инвестиционном буме.

«Последние данные показывают, что микрочипы, устройства памяти, серверы и сетевое оборудование по-прежнему остаются основными драйверами роста торговли, однако сейчас также увеличивается импорт оборудования для производства полупроводников и продукции энергетического назначения», — отметили экономисты Morgan Stanley в аналитической записке для клиентов.

Европа является крупным производителем турбин и систем охлаждения, необходимых для энергоснабжения и функционирования центров обработки данных, и экспорт этой продукции уже демонстрирует рост.

В то время как искусственный интеллект стимулирует мировую торговлю, правительства по всему миру активно принимают меры, направленные на ограничение импорта. В опубликованном на прошлой неделе докладе ВТО отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года страны «Группы двадцати» (G20), объединяющей ведущие экономики мира, ввели 206 новых мер, ограничивающих торговлю, по сравнению со 194 мерами за весь прошлый год.

Новые ограничения затронули импорт товаров на сумму 2 трлн долларов, или 12,9% его общего объёма, по сравнению с 2,8 трлн долларов за весь 2025 год.

«Это два самых высоких показателя за всю историю наблюдений, примерно в десять раз превышающие уровни, фиксировавшиеся на протяжении последних 15 лет», — заявили в ВТО.

В среду администрация Трампа предложила ввести новые таможенные пошлины на импорт из Китая и десятков других стран, которые, по её утверждению, создали избыточные производственные мощности посредством государственного субсидирования промышленности.

Хотя Конгресс, в котором с января большинство будет принадлежать демократам, может попытаться скорректировать действующие импортные пошлины, эксперты в области международной торговли считают перспективы масштабной отмены торговых барьеров маловероятными.

«Протекционизм может стать более избирательным, однако ни он сам, ни стена таможенных барьеров, скорее всего, не исчезнут», — заявила экономист ING Bank Инга Фехнер.

Любой экономический бум рано или поздно заканчивается. И когда завершится нынешний бум искусственного интеллекта, мировая торговля может оказаться в принципиально более неблагоприятных условиях.