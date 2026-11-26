Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при указании места рождения в паспортах граждан, родившихся в Карабахе, необходимо руководствоваться положениями парафированного мирного соглашения с Азербайджаном.

По его словам, сохранение прежнего подхода несовместимо с принципами мирного соглашения и может привести к расширению военного пантеона «Ераблур».

«Либо «Ераблур» должен расширяться, либо мы должны оставаться в рамках принципов парафированного мирного соглашения. Это очень простой политический выбор», — заявил Пашинян.

Глава армянского правительства также отметил, что является первым руководителем страны, за время правления которого на протяжении двух лет и восьми месяцев территория военного пантеона «Ераблур» не расширялась.