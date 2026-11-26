Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес зарубежных лидеров его «брендом». Об этом он заявил, выступая на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего».

«Его способность хамить руководителям других государств, будь то Россия или США, стала его «брендом». С 2003 года мы столько раз шли на уступки, договоренности, что уже не знаю, почему это не оценено теми, кто всячески хочет продолжать использовать Украину для достижения недостижимых целей», – отметил министр.