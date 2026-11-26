В Баку задержан мужчина, обвиняемый в мошенничестве под видом продажи автомобилей в кредит по одному лишь удостоверению личности.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на странице «автосалона» в TikTok размещались объявления о продаже автомобилей по низким ценам, без первоначального взноса и с оформлением кредита только по удостоверению личности.
Заинтересовавшимся предложением гражданам предлагали перевести деньги на банковскую карту в качестве задатка или первоначального взноса. После получения средств их блокировали либо переставали отвечать на звонки и сообщения.
Обманутые граждане обратились в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в мошенничестве Н.Ализаде.
По факту продолжается расследование.