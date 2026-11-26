Участие президента России Владимира Путина в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом в Шэньчжэне говорит о том, что РФ вышла на первый план. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович, и я этому обстоятельству искренне рад», – сказал он на встрече с Путиным в Москве.