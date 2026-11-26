Еще до того, как 15 декабря в британском парламенте состоится мероприятие, посвященное делу Али Керимли, обнаружилась весьма примечательная деталь. Его модератор, бывший депутат Палаты общин Тим Лоутон, согласился стать «послом доброй воли Арцаха». Об этом сообщил «Союз Арцаха» по итогам встречи Лоутона с недоомбудсменом из банды сепаратистов Карабаха Артаком Бегларяном и председателем Армянского национального комитета Великобритании (ANC UK) Аннет Москофиан.

Таким способом, видимо, организаторы решили не оставлять ни малейших сомнений в том, насколько независимым и беспристрастным обещает быть предстоящее обсуждение. Модератор, так сказать, заранее определился не только с темой, но и с кругом политических симпатий. Осталось только вручить участникам программки с указанием, кому аплодировать и в каких местах, причем стоя, изображая великую армянскую скорбь на двуликих физиономиях.

Таким образом, обсуждение прав человека в Азербайджане предстоит модерировать человеку, который на протяжении многих лет выступал в поддержку армянской стороны карабахского конфликта, призывал к санкциям против Баку, а теперь принял символический статус от организации, использующей политическую атрибутику бывшего сепаратистского образования.

Оригинальненькая конструкция выходит, в которой человек со вполне определенной политической позицией будет следить за объективностью дискуссии о стране, в отношении которой эту позицию последовательно и публично выражал. Все мы давно поняли, что беспристрастность — понятие гибкое, особенно когда ее предлагают оценивать люди, уже распределившие между собой роли в политическом балагане.

Это обстоятельство заслуживает внимания уже хотя бы с точки зрения беспристрастности предстоящего мероприятия.

Лоутон провел в британском парламенте 27 лет. С 2020 по 2024 год он возглавлял Всепартийную парламентскую группу по Армении, секретариатом которой руководила та самая Аннет Москофиан, присутствовавшая на его встрече с Бегларяном.

Это далеко не случайное знакомство двух людей, обнаруживших общие интересы за чашкой чая. Перед нами вполне сложившаяся сеть политических и общественных контактов, участники которой давно знают друг друга, хорошо понимают общую повестку и не испытывают сильной потребности в альтернативной точке зрения.

В ноябре 2021 года Лоутон инициировал законопроект о признании событий 1915–1923 годов «геноцидом армян». В сентябре 2022 года призвал к введению санкций против Азербайджана, а впоследствии неоднократно выступал с обвинениями в адрес Баку по карабахскому вопросу. Его выступления зафиксированы в официальных стенограммах британского парламента.

В мае 2025 года Национальное собрание Армении наградило Лоутона почетной медалью за многолетнюю парламентскую деятельность в поддержку Армении.

В общем, послужной список человека, которому теперь предстоит следить за объективностью обсуждения Азербайджана, выглядит достаточно красочно. Сначала парламентская группа по Армении, затем медаль от армянского парламента, теперь еще и «посол доброй воли Арцаха». Карьера, надо сказать, развивается последовательно.

Теперь к этому послужному списку добавился статус «посла доброй воли Арцаха». Разумеется, никакого дипломатического значения он не имеет. Однако его политическое и символическое содержание заслуживает отдельного внимания, особенно на фоне продолжающегося мирного процесса между Баку и Ереваном.

Символизм здесь вообще богатый. Пока Баку и Ереван пытаются выстраивать отношения в новой политической реальности, некоторые зарубежные активисты настойчиво сохраняют собственную версию вчерашнего дня. Мирный процесс идет вперед, а эзоповские титулы продолжают колесить по старым политическим маршрутам.

Примечательно, что Лоутон — далеко не единственный британский политик, чья деятельность в поддержку армянских организаций пересекается с кампанией в защиту Али Керимли.

12 ноября в Лондоне премию Магнитского, присужденную Керимли, его дочери Сезан вручила баронесса Хелена Кеннеди. Последняя активно участвует в парламентских обсуждениях по Карабаху, взаимодействует с представителями армянской диаспоры и занимается расследованием предполагаемого уничтожения армянского культурного наследия. Среди ее собеседников — все те же Артак Бегларян и Аннет Москофиан, а также бывший прокурор Международного уголовного суда, небезызвестный поборник «справедливости» Луис Окампо.

Круг общения, как видно, довольно устойчивый. Одни и те же фамилии регулярно переходят из одной правозащитной инициативы в другую, из одного обсуждения в следующее. Настоящий политический круговорот лицемеров и пройдох. Участники пересаживаются с места на место, фестивали армянских прихлебателей получают новые названия, но при этом состав действующих лиц остается удивительно узнаваемым. В такой компании даже приглашение независимого эксперта может вызвать легкое недоумение. А зачем, если все свои уже в сборе?

Аналогичные пересечения наблюдаются и за океаном. Сын Али Керимли Тюркель обращался за поддержкой к американскому сенатору Питеру Уэлчу, который на протяжении многих лет сотрудничает с Армянским национальным комитетом Америки и выступал за ограничение военной помощи Азербайджану.

География кампании вполне себе международная: Лондон, Вашингтон, парламентские площадки, диаспоральные структуры. Если бы речь шла о туристическом маршруте, его уже можно было бы рекламировать как политический тур по проверенным локациям. Правда, маршрут этот не отличается разнообразием пейзажей, поскольку снова и снова приводит к одним и тем же людям и одним и тем же оценкам относительно Азербайджана.

Регулярность подобных контактов позволяет говорить о пересечении двух политических повесток на одних и тех же международных площадках. Делать вид, что все эти пересечения совершенно случайны, было бы наивно, но достойно отдельной премии за оптимизм. Особенно когда одни и те же люди оказываются рядом и в кампании вокруг Керимли, и в политических инициативах по Карабаху.

Понятно, что проведение мероприятия в здании Палаты лордов не означает, что оно выражает официальную позицию Великобритании. Но организаторам думается, что адрес мероприятия — сам по себе немалый политический ресурс. Солидные стены, исторические интерьеры и парламентская символика производят впечатление куда убедительнее, чем скромная вывеска, которая, скорее всего, останется незаметной. Такая вот напускная дипломатия, когда официального статуса нет, зато антураж впечатляющий.

Опять же, ключевой вопрос заключается в том, насколько всесторонним будет обсуждение, если его модератором выступит человек с давно сформировавшейся и публично выраженной позицией в отношении Азербайджана. Будет ли представлена позиция азербайджанской стороны? Будут ли рассмотрены юридические обстоятельства дела Керимли? Или дискуссия ограничится выступлениями участников, разделяющих взгляды организаторов?

Полагаем, что все пройдет по уже знакомому сценарию при заранее определенной повестке, предсказуемом круге выступающих, привычном наборе обвинений и модераторе, которому не придется особенно напрягаться, чтобы сохранять нейтралитет, поскольку этого и не требуется. В конце концов, трудно представить более комфортные условия для дискуссии, чем те, в которых практически все участники изначально согласны друг с другом. Тем более что теперь Лоутон будет модерировать мероприятие не просто как бывший британский парламентарий, но и как обладатель символического титула «посла доброй воли Арцаха».

Итак, бывший парламентарий, награжденный армянским парламентом, и «посол доброй воли» образования, которого больше нет в прежнем, даже иллюзорном, качестве, должен выступить гарантом объективности обсуждения Азербайджана. Да, в британской версии правозащитного театра даже кастинг на роль беспристрастного модератора имеет свои весьма специфические критерии. Именно поэтому обсуждение 15 декабря представляет интерес далеко за пределами дела Али Керимли. Оно позволит увидеть, насколько тесно переплетаются правозащитная деятельность, диаспоральное лоббирование и политические кампании вокруг Азербайджана в британских политических кругах.

Здесь даже не так важно, насколько громкими окажутся заявления участников. Интереснее то, удастся ли организаторам представить политически ангажированную дискуссию как образец независимого правозащитного разбирательства. Ведь когда модератор уже получил свою медаль, свой титул и давно определился с тем, кто в этой истории прав, остается только одна интрига: насколько убедительно все это будет изображать беспристрастность.