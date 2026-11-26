Гражданин России, приехавший в Азербайджан на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Сабахом» и «Барселоной», скончался на Бакинском олимпийском стадионе. Об этом сообщает местное издание Telegraf.

Инцидент произошёл во втором тайме встречи. У 39-летнего жителя Красноярского края Антона Петрищева, наблюдавшего за матчем с трибун, внезапно ухудшилось самочувствие. Мужчина скончался на стадионе.

Тело погибшего направлено в морг для проведения экспертизы. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

По факту произошедшего проводится расследование.