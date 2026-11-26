Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна за его высказывания о поспешности стремления Еревана к вступлению в Евросоюз.

«Если у Армена Григоряна была такая принципиальная позиция, то он должен был подать в отставку после принятия законопроекта [о вступлении в ЕС] и тем самым выразить свое несогласие», — заявил Пашинян на брифинге.

Премьер также напомнил, что после отставки Григоряна предлагал ему другую должность, однако тот отказался.