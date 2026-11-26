Нижняя палата парламента Узбекистана в трех чтениях приняла законопроект о переходе на 12-летнее школьное образование вместо нынешнего 11-летнего, сообщает Centralasia.media.

Согласно документу, годичная подготовка к школе станет обязательным этапом среднего образования. Реформа призвана привести национальную систему образования в соответствие с международными стандартами и облегчить поступление выпускников в зарубежные вузы.

Законопроект направлен в Сенат, после одобрения которого документ должен подписать президент страны.

Ранее 12-летнее школьное образование ввели в Кыргызстане.