Президентские выборы в Сербии состоятся 27 декабря. Об этом заявил спикер парламента (скупщины) и исполняющий обязанности главы государства Александр Чупич.

«В соответствии со статьей Конституции назначаю выборы президента Республики Сербия, которые будут проведены 27 декабря», — заявил Чупич после подписания соответствующего решения.

27 сентября Александр Вучич объявил о своем уходе с поста президента Сербии. По словам политика, он планировал жить как простой гражданин до внеочередных выборов в парламент.