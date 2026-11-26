Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 ноября посетит Баку, где примет участие в официальной церемонии открытия посольства Эстонии в Азербайджане.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Эстонии в социальной сети X.

В рамках визита Цахкна также проведет встречи с официальными лицами Азербайджана. Стороны обсудят углубление двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах бизнеса, инноваций и цифрового правительства.

Кроме того, в повестку переговоров войдут продолжающаяся война России против Украины, а также вопросы региональной и европейской безопасности.