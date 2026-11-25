Народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова скончалась в возрасте 86 лет. О смерти актрисы Report сообщила ее дочь Лейла Шабанова.

Эльмира Балагусейн кызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку.

В кино актриса дебютировала в фильме «Настоящий друг», где сыграла Лейлу. Затем исполнила роль Севды в картине «Утро». Всего на киностудии «Азербайджанфильм» Шабанова снялась почти в 30 художественных фильмах.

После перерыва в кинокарьере она вернулась на экран в 1977 году, снявшись в короткометражном фильме «На пороге несчастья». Особенно плодотворным для актрисы стали 1980-е годы, когда она активно работала в кино, на радио и телевидении.

Одной из самых известных ее работ стала роль Хамиде в фильме «Окно боли», снятом по сценарию и режиссуре писателя Анара. В картине Шабанова сыграла супругу Джалила Мамедкулизаде – просветительницу и общественного деятеля Хамиде ханум.

Зрителям также запомнились ее роли в фильмах «Тахмина», «Крик», «Когда наступает август», «Свидетель девушки», «40-я дверь», «Прощай, южный город» и других картинах. Актриса часто играла матерей, но в «Тахмине» создала совершенно иной образ – Алие, самоуверенной и властной женщины.

В 2000 году Эльмире Шабановой присвоили звание заслуженной артистки Азербайджана, а в 2006 году – народной артистки.