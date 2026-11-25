Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной народной артистки Эльмиры Шабановой, назвав ее смерть тяжелой утратой для национальной культуры.

«Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Выдающаяся актриса кино и театра, народная артистка, персональная стипендиатка президента Эльмира Шабанова 25 ноября скончалась в возрасте 86 лет», – говорится в некрологе ведомства.

Эльмира Балагусейн гызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку. В 1962 году окончила актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М. Алиева (ныне АГУКИ), а спустя семь лет – режиссерский факультет того же вуза.

С 1962 по 1997 год Шабанова преподавала в институте, участвуя в подготовке нового поколения актеров. За годы творческой деятельности она создала ряд запоминающихся образов в азербайджанском кино и отличалась самобытным актерским почерком, отметили в министерстве.

«Заслуги актрисы в развитии азербайджанской культуры неизменно высоко оценивались государством. В 2000 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка», а в 2006 году – «Народная артистка». С 2003 года являлась персональной стипендиаткой президента. Коллектив Министерства культуры Азербайджана выражает скорбь в связи с кончиной Народной артистки Эльмиры Шабановой и с глубокой печалью приносит соболезнования семье и близким покойной», – отмечается в некрологе.

Ранее сообщалось, что народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова скончалась в возрасте 86 лет.