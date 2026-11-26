Экономика США в третьем квартале росла более высокими темпами, чем предполагалось ранее, тогда как инфляция в октябре оставалась повышенной. Эти данные укрепили ожидания экономистов относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки в следующем месяце. Об этом пишет Financial Times.

Бюро экономического анализа США (BEA) в среду пересмотрело оценку роста ВВП за третий квартал в сторону повышения — до 4,3% в пересчёте на годовые темпы против первоначальной оценки в 3,4% и роста на 2,2% в предыдущем квартале.

Отдельные данные BEA свидетельствуют о том, что инфляция в прошлом месяце оставалась высокой. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в октябре вырос на 3,8% в годовом выражении против 3,7% в сентябре.

Базовый индекс PCE, который не учитывает волатильные цены на продовольствие и энергоносители и за динамикой которого внимательно следит руководство ФРС, ускорился с 3,1% до 3,3% в годовом выражении, достигнув максимального уровня за три года.

По мнению экономистов, опубликованные в среду данные создают предпосылки для повышения процентных ставок американским центральным банком в декабре в рамках борьбы с устойчиво высокой инфляцией. При этом массовая распродажа акций технологических компаний вызывает сомнения относительно перспектив одного из секторов, обеспечивавших уверенный экономический рост.

«Высокие темпы экономического роста и повышенная инфляция свидетельствуют о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС», — заявил главный международный экономист ING Джеймс Найтли.

Экономист Capital Economics по Северной Америке Брэдли Сондерс отметил, что все условия для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики уже сложились.

«Сохранение высоких темпов базовой инфляции PCE и существенный пересмотр показателей роста ВВП за третий квартал в сторону повышения делают повышение ставки в декабре практически неизбежным», — подчеркнул он.

Темпы роста цен превышают установленный ФРС целевой показатель в 2% уже более пяти лет. В текущем году дополнительное инфляционное давление было обусловлено войной в Иране, повышением таможенных пошлин и масштабным строительством инфраструктуры для искусственного интеллекта.

В сентябре ФРС впервые за три года повысила процентные ставки, а в прошлом месяце сохранила их на уровне 3,75–4%, поскольку руководство регулятора ожидало поступления дополнительных экономических данных.

В среду участники рынка оценивали вероятность повышения ставки ФРС на 0,25 процентного пункта в следующем месяце в 95%. На протяжении большей части последних двух недель декабрьское повышение ставки было полностью заложено в рыночные котировки. Однако в ходе последних торговых сессий его вероятность опустилась ниже 100% на фоне масштабной распродажи на фондовом рынке, которую возглавили акции технологических компаний.

Высокие темпы экономического роста в третьем квартале были обеспечены значительным увеличением потребительских расходов, которые за этот период выросли на 4,2% в пересчёте на годовые темпы, обеспечив почти две трети общего прироста ВВП.

Однако появились признаки ослабления потребительской активности: домохозяйства, испытывающие давление со стороны инфляции, стали более осторожно подходить к своим расходам.

Отдельные данные, опубликованные Бюро экономического анализа США, показали, что в октябре расходы домохозяйств практически не изменились, что свидетельствует о вероятном замедлении темпов роста ВВП в последнем квартале года.