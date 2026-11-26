Пассажирские поезда на линии Хырдалан – Сумгайыт планируют запустить до конца года после завершения ремонта железнодорожного моста на участке Хырдалан – Баладжары, сообщила пресс-служба в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«Отметим, что для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и грузов по железным дорогам состояние железнодорожных путей регулярно проверяется с помощью специального диагностического поезда. Выявленные в ходе проверок дефекты и недочеты оцениваются, принимаются оперативные и плановые меры по их устранению. Решение о ремонте моста на участке Хырдалан – Баладжары было принято именно в таком порядке», – говорится в информации.

При этом во время предыдущих проверок повреждений, требующих срочного вмешательства, не обнаружили. После выявления новых дефектов железнодорожники решили устранить их безотлагательно.

В АЖД подчеркнули, что состояние путей регулярно проверяют, а обнаруженные неисправности устраняют в оперативном или плановом порядке.

Напомним, жвижение пассажирских поездов по маршруту Хырдалан — Сумгайыт — Хырдалан приостановили 15 сентября 2025 года.