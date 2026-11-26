Началась работа над предложениями по обновлению закона о психическом здоровье. Среди возможных изменений предусматривается усиление защиты конфиденциальных данных пациентов в условиях цифровизации, пересмотр вопросов, связанных с действием психиатрических диагнозов, развитие новых форм медицинской помощи и совершенствование правил психиатрической экспертизы при допуске к отдельным видам профессиональной деятельности. Об этом Minval рассказал глава Центра психического здоровья Фуад Исмаилов.

По его словам, действующий закон, принятый в 2001 году и обновлявшийся в последующие годы, нуждается в адаптации к современным условиям. Последние существенные поправки в законодательство были внесены еще в 2011 году, однако с тех пор медицина, цифровые технологии и подходы к диагностике психических расстройств значительно изменились.

«Сейчас совершенно новая эпоха — эпоха цифровизации, новых технологий, искусственного интеллекта. И всё это должно найти отражение в законе. Закон должен соответствовать времени», — отметил Исмаилов.

По поручению руководства Минздрава к подготовке предложений привлечены специалисты Центра психического здоровья, коллеги из профильных медицинских учреждений, в том числе первой и второй больниц, а также представители кафедры психиатрии. Одним из ключевых направлений будущих изменений станет усиление защиты конфиденциальной информации о пациентах.

Как пояснил Исмаилов, в прежней редакции закона не учитывались многие современные технологические возможности, включая электронные медицинские карты, цифровые системы хранения данных и видеозаписи. При этом закон же требует соблюдения конфиденциальности пациента, которому была оказана психиатрическая помощь.

Теперь, по словам специалиста, необходимо дополнительно учитывать вопросы информационной безопасности, чтобы защитить данные о пациенте в условиях развития цифровых систем в здравоохранении. Ещё один вопрос, который может получить более чёткое регулирование, касается сроков статуса психиатрического диагноза. Исмаилов привёл в качестве примера человека, которому несколько лет назад диагностировали депрессию, но который впоследствии прошёл лечение и больше не испытывает симптомов. При трудоустройстве такого человека возникает вопрос: считается ли ранее установленный диагноз актуальным или его статус должен пересматриваться?

Особенно сложными могут быть случаи повторяющихся расстройств, например, рекуррентной депрессии, когда периоды обострения сменяются ремиссией.

«В нынешней форме закона это не прописано. Остаётся ли ваш диагноз или нет? Если у вас повторяющаяся депрессия, остаётся ли этот диагноз или он меняется? Здесь очень много моментов», — пояснил глава Центра психического здоровья.

По его словам, эти вопросы требуют более чёткого регулирования с учётом состояния пациента, динамики заболевания и современных медицинских подходов. В рамках подготовки предложений специалисты также учитывают переход к Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11), которая предусматривает обновлённую систему классификации психических и поведенческих расстройств.

Исмаилов отметил, что при разработке прежней редакции закона использовалась классификация десятого пересмотра. За прошедшие годы появились новые диагностические категории, уточнения и подходы к оценке тяжести состояния пациента. Новая классификация позволяет более точно подходить к вопросам диагностики и медицинской экспертизы.

Отдельное внимание планируется уделить правилам трудоустройства по определённым специальностям. Надо сказать, что Кабинет министров определяет перечень специальностей, связанных с повышенными рисками, для которых существуют ограничения в отношении лиц с определёнными психическими расстройствами. Однако за последние годы появились новые профессии, которых не существовало списке Кабмина. Таковыми можно назвать специалистов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и так далее. В связи с этим, по словам Исмаилова, необходимо пересмотреть возможность заниматься той или иной деятельностью.

По словам главы Центра психического здоровья, жёстких сроков подготовки предложений не установлено, что позволяет специалистам более тщательно проработать изменения. При этом работа не должна затягиваться на годы: предварительно её рассчитывают завершить в течение нескольких месяцев. Исмаилов подчеркнул, что обновление законодательства является важной задачей, которой заинтересовано руководство сферы здравоохранения.