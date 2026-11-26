Между Россией и Северной Кореей возник серьезный кризис, который привел к временной приостановке военной поддержки Москвы со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГУР Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, разногласия обострились в октябре после заявления замглавы МИД РФ Андрея Руденко о готовности Москвы способствовать снижению напряженности между Северной и Южной Кореей. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи назвала такую позицию несовместимой с союзническими отношениями и потребовала разъяснений.

Утверждается, что Ким Чен Ын распорядился временно ограничить военную помощь России. Речь идет о пролете российских военно-транспортных самолетов через воздушное пространство КНДР, поставках ракет KN-23 и артиллерийских боеприпасов. Также Пхеньян не спешит выполнять просьбу Москвы об увеличении северокорейского контингента в России с 8,5 до 50 тысяч человек.

При этом уже находящиеся в России подразделения КНДР продолжают выполнять задачи. По данным ГУР, дальнейшему военному сотрудничеству также мешают языковой барьер, логистические проблемы, низкая совместимость войск и отношение российского командования к северокорейским военным.

Дополнительным фактором стали потери КНДР в Курской области. Украинская разведка оценивает их в 7 058 человек, включая 2 251 погибшего.