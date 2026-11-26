После трёх встреч, прошедших в дружеской атмосфере за последние шесть месяцев между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, Пекин активно демонстрирует оптимизм относительно перспектив американо-китайских отношений. На состоявшемся на прошлой неделе в китайском Шэньчжэне форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где Си лично встретил Трампа в аэропорту и оба лидера обнялись, председатель КНР заявил, что отношения между США и Китаем развиваются по «стабильной и позитивной траектории», а обе стороны прилагают усилия для сохранения «нынешней позитивной динамики». Воодушевлённый беспрецедентно дружественным отношением Трампа к Китаю, Пекин активно продвигает тезис о том, что отношения между двумя сверхдержавами вступили в более благоприятную фазу разрядки, которую посол КНР в США Се Фэн назвал «новой главой» в двусторонних отношениях.

Однако подобные настроения отражают скорее желаемое, чем общепризнанную реальность. Многие китайские специалисты в области внешней политики и стратегического планирования по-прежнему весьма пессимистично оценивают перспективы отношений с Соединёнными Штатами. Соперничество великих держав, возможно, временно отошло на второй план благодаря личному стремлению Трампа к потеплению отношений, однако фундаментальные вызовы, которые Китай представляет для национальной безопасности США, никуда не исчезли. В Пекине существует негласный консенсус относительно того, что усиление конкуренции и враждебности вновь станет одним из приоритетов американской политики после ухода Трампа, если не раньше. Более того, признаки этой напряжённости уже начинают проявляться. Отстранение Дженсена Хуанга, соучредителя и генерального директора NVIDIA, в Пекине расценили как скоординированную атаку представителей вашингтонского истеблишмента, стремящихся придать американской политике в отношении Китая более жёсткий характер. И лишь благодаря личному вмешательству Трампа Хуанг был восстановлен в должности.

Поэтому Пекин не теряет времени, стремясь максимально эффективно использовать последние два года президентства Трампа. Китай преследует двойную цель: сохранить позитивную динамику американо-китайских отношений, чтобы продемонстрировать американцам целесообразность их дальнейшего улучшения, а также закрепить достижения, полученные в ходе взаимодействия с Трампом, и создать более прочную основу для двусторонних связей в преддверии их неизбежного ухудшения.

В ближайшие два года стратегия Китая будет заключаться в заключении торговых соглашений и поиске инвестиционных возможностей, использовании публичной дипломатии для завоевания симпатий американского общества, закреплении новой нормы, предусматривающей ограничение поставок американского оружия Тайваню, а также проведении более жёсткой политики в отношении союзников США в регионе, прежде всего Японии и Филиппин, с целью наказать их за действия, которые Пекин воспринимает как вызов своему видению порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во многих сферах решающее значение имеют конкретные свидетельства прогресса и практические достижения, которые будущие американские руководители, возможно, захотят сохранить. Если отношения резко ухудшатся, как предполагает большинство экспертов, подобные меры позволят Пекину даже в случае серьёзного отката оказаться в более выгодном положении, чем при отсутствии нынешнего сближения, а также напомнят Вашингтону о возможностях, которые открывает стабильность двусторонних связей.

Китайское экспертное сообщество внимательно следит за изменениями в стратегии Вашингтона. При первой администрации Трампа и администрации Джо Байдена её основой была «стратегическая конкуренция» — форма соперничества великих держав, обусловленная расхождениями в ценностях и интересах. При второй администрации Трампа на смену ей пришла концепция «конструктивной стратегической стабильности», берущая начало в доктрине ядерного сдерживания, основанной на взаимном гарантированном уничтожении, но фактически выходящая далеко за её рамки.

Хотя официального определения этой концепции не существует, стратегическая стабильность между США и Китаем предполагает урегулирование противоречий в двусторонних отношениях посредством взаимных уступок и соблюдения принципа взаимности по широкому кругу вопросов — от торговли и Тайваня до технологий, прежде всего искусственного интеллекта.

Для американских наблюдателей движущая сила этих перемен очевидна — сам Трамп. Во время его второго президентского срока политика в отношении Китая определяется непосредственно главой государства, который, по выражению аналитиков, фактически сам выполняет функции ответственного за китайское направление. Именно Трамп принял решение отказаться от концепции соперничества великих держав, стремиться к потеплению отношений с Си Цзиньпином и избегать трений с Пекином по чувствительному вопросу статуса Тайваня. А Конгресс, в котором на протяжении последних двух лет доминировали республиканцы, редко оспаривал внешнеполитические решения Белого дома.

Несмотря на столь очевидное объяснение изменений в американо-китайских отношениях, руководство Пекина предпочитает интерпретировать происходящее с точки зрения структурных факторов, а не личных предпочтений Трампа.

Согласно этой трактовке, решительный ответ Китая на повышение таможенных пошлин администрацией Трампа в апреле 2025 года, а также на введённое пять месяцев спустя «правило 50 процентов», распространившее экспортные ограничения на дочерние компании китайских предприятий, внесённых в чёрные списки, наглядно продемонстрировал способность Пекина дестабилизировать американскую экономику. Незамедлительное введение Китаем аналогичных пошлин на американские товары в апреле и экспортных ограничений на редкоземельные элементы в сентябре 2025 года вынудило администрацию Трампа отказаться от ряда своих мер и искать пути примирения.

Публичная позиция Пекина свидетельствует о том, что китайское руководство связывает нынешнюю разрядку с возникновением между США и Китаем состояния «взаимного гарантированного подрыва экономики», при котором ни одна из сторон не способна одержать верх над другой, не причинив при этом значительного ущерба самой себе.

Пекин публично отдаёт предпочтение структурному объяснению происходящего, поскольку оно подчёркивает могущество Китая и укрепляет внутреннюю поддержку курса, избранного страной под руководством Си Цзиньпина. Проблема, однако, заключается в том, что эта трактовка не объясняет, почему Трамп с самого начала своего второго президентского срока не избрал более агрессивную стратегию.

Ещё до обострения тарифной войны Трамп ослабил дипломатическое и политическое давление США на Китай. Он занял более скептическую позицию в отношении Тайваня, обвинив его в том, что тот лишает американцев рабочих мест, и одновременно избегая публичных обязательств по поддержке острова. Кроме того, он отказался от концепции администрации Байдена, основанной на противопоставлении демократии и авторитаризма. Вашингтон располагал и по-прежнему располагает многочисленными рычагами давления на Пекин, однако с самого начала своего второго срока Трамп предпочёл не задействовать большинство из них.

Именно поэтому в частных беседах многие представители китайского внешнеполитического экспертного сообщества крайне пессимистично оценивают будущее двусторонних отношений после ухода Трампа. Они считают, что его подход к Китаю во время второго президентского срока представляет собой отклонение от традиционного курса американской политики, а не его устойчивую корректировку.

Хотя китайские чиновники и дипломаты приветствуют стабилизацию и даже улучшение двусторонних отношений, среди политических стратегов Пекина преобладает убеждение, что нынешнее потепление носит временный характер, а следующий президент США вернётся к более агрессивной политике соперничества.

Убедительная победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс лишь укрепила уверенность в том, что после 2028 года американо-китайские отношения ожидают мрачные перспективы. В конце концов, администрация Байдена не только унаследовала от первой администрации Трампа концепцию отношений между США и Китаем как соперничества великих держав, но и ужесточила американскую политику, в том числе посредством введения более строгих экспортных ограничений.

Подобно тому как Мао Цзэдун однажды признался Ричарду Никсону, что ему «нравятся правые», то есть американские республиканцы, многие современные китайские стратеги считают демократов менее прагматичными и более склонными акцентировать внимание на идеологических разногласиях с Пекином.

Однако вместо того, чтобы ограничивать сотрудничество, Пекин делает ставку на конструктивное взаимодействие с Трампом. Это стратегический расчёт, цель которого — укрепить в Соединённых Штатах представление об американо-китайских отношениях как о конструктивных и взаимовыгодных.

Даже предполагая, что вскоре после президентских выборов в США в 2028 году отношения вновь приобретут более враждебный, конкурентный и конфронтационный характер, Пекин считает наиболее разумным вариантом максимально использовать нынешний период подъёма. Китай надеется, что изменение подхода к определению характера двусторонних отношений и расширение позитивного взаимодействия позволят постепенно изменить укоренившиеся взгляды тех представителей вашингтонского политического истеблишмента, которые воспринимают Китай как смертельного врага.

Именно поэтому стратегическое позиционирование состоявшихся в этом году встреч на высшем уровне имеет для Пекина гораздо большее значение, чем любые соглашения, которые могут быть достигнуты на рабочем уровне. Позитивное переосмысление характера двусторонних отношений является главной целью, к которой стремится китайское руководство.

Любые конкретные результаты, включая обязательства по закупке соевых бобов и самолётов, а также созданию советов по торговле и инвестициям, представляют собой не конечную цель, а инструмент демонстрации и закрепления убеждения в том, что Соединённые Штаты и Китай не обречены на разрушительное соперничество.

Вопрос о том, выполнят ли обе стороны в полном объёме взятые на себя обязательства, имеет второстепенное значение. Главное заключается в том, чтобы эти соглашения и отражённый в них политический подход укрепляли заинтересованность Соединённых Штатов в дальнейшем сотрудничестве. Логика Пекина состоит в том, что, осознав преимущества позитивного подхода к двусторонним отношениям, Вашингтон захочет сохранить эту динамику и в будущем.

Для Китая подобная стратегия практически не сопряжена с существенными рисками. Наихудшим сценарием станет возвращение Соединённых Штатов и Китая к соперничеству великих держав. Однако в Пекине убеждены, что Вашингтон в любом случае склонен следовать именно этим путём. Улучшение отношений, по меньшей мере, позволит Китаю вступить в следующую фазу конкуренции с более выгодных стартовых позиций. Таким образом, Китай может многое приобрести, практически ничем не рискуя.

В Пекине видят основания надеяться на успех этой стратегии. Американское общественное мнение уже демонстрирует тенденцию к более благоприятному восприятию Китая. Согласно опросам, проведённым исследовательской компанией Gallup, хотя число американцев, негативно относящихся к КНР, по-прежнему превышает число тех, кто воспринимает её положительно, уровень благоприятного отношения вырос по сравнению с рекордно низкими показателями 2023 года. Доля американцев, положительно относящихся к Китаю, увеличилась с 15% в феврале 2023 года до 34% в феврале 2026 года.

В Китае связывают эту динамику с политическим курсом администрации Трампа, что укрепляет убеждённость Пекина в том, что дальнейшее развитие позитивных отношений позволит расширить общественную поддержку менее конфронтационного подхода США к КНР.

Именно на этом строится китайский расчёт на успех. По этой же причине Пекин продолжает активно содействовать развитию контактов на общественном уровне, в том числе посредством обменов между гражданами двух стран. Во время государственного визита в Вашингтон в сентябре Си Цзиньпин пригласил 100 тысяч молодых американцев посетить Китай и пройти там обучение в течение следующих пяти лет. Пекин рассматривает подобные инициативы как способ завоевать сердца и умы американцев и сформировать устойчивую, необратимую общественную поддержку более тёплых отношений между двумя странами.

Однако неблагоприятная для Пекина новость заключается в том, что нет никаких гарантий того, что подобные усилия позволят в течение ближайших двух лет преодолеть скептицизм или враждебность американцев по отношению к Китаю.

Более того, согласно теории, в соответствии с которой общественное мнение формируется под влиянием взглядов политических элит, а не наоборот, именно резкое изменение позиции Трампа в отношении Китая, вероятнее всего, способствовало смягчению настроений американского общества.

Это означает, что, если следующий президент США займёт более жёсткую позицию в отношении КНР, настроения американцев также могут измениться в негативную сторону. При этом любые попытки Пекина завоевать симпатии американского общества способны привести к противоположному результату, если в Вашингтоне их воспримут как стремление манипулировать американскими гражданами.

Тем не менее в Пекине убеждены, что лучшей альтернативы попыткам изменить параметры двусторонних отношений посредством формирования позитивной повестки попросту не существует. Возможно, это максимум того, что Китай способен сделать в условиях крайне неопределённой и неустойчивой разрядки.