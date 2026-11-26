Республика Корея передала новое медицинское оборудование Республиканскому центру педиатрии, действующему при TƏBİB.

Оборудование позволит расширить возможности центра в области хирургии, диагностики, анестезиологии и реанимации.

В числе переданного оснащения — операционные столы и лампы, детские хирургические наборы, дефибрилляторы, аппараты анестезии для детей и новорождённых, пациентские мониторы, инфузионные насосы, функциональные реанимационные кровати, аппараты искусственной вентиляции лёгких, ЭКГ и портативный рентген.

Официальная церемония передачи оборудования состоялась 25 ноября.

Корея оказывает поддержку медицинским учреждениям Азербайджана в рамках сотрудничества с TƏBİB с 2023 года, ежегодно выбирая одну больницу для оснащения новым медицинским оборудованием.