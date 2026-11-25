Российская армия заявила об ударах по логистическим центрам в Одесской области, энергетическим объектам в нескольких регионах Украины и терминалу «Новой почты» в Белой Церкви, утверждая, что эти объекты связаны с обеспечением ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По версии российского ведомства, под удар попали логистические центры «Нерубайское» в одноименном населенном пункте и «Блум» в селе Мирное Одесской области. В Минобороны РФ утверждают, что там хранили и распределяли грузы военного назначения, поступавшие украинской армии.

Кроме того, российская сторона заявила о поражении электроподстанций в Харькове, Верхнеднепровском Днепропетровской области и Малине Житомирской области. По утверждению ведомства, эти объекты «обеспечивали электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины».

Также Минобороны РФ сообщило об ударе по Криворожской теплоэлектростанции в Зеленодольске Днепропетровской области.

Еще одной целью, согласно российской сводке, стал терминал «Новой почты» в Белой Церкви Киевской области, по которому российская армия нанесла удар беспилотниками.