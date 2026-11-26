Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе к северу от порта Эль-Хасаб. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По данным центра управления движением ВМС КСИР, одно из судов было супертанкером, перевозившим более 2 млн баррелей нефти. После взрыва оно загорелось. В Иране заявили, что танкеры пытались тайно пройти через пролив, рассчитывая на защиту американских истребителей.

25 ноября КСИР сообщил об аналогичном инциденте с двумя танкерами. Ранее, 18 ноября, агентство Tasnim также информировало о подрыве супертанкера с более чем 2 млн баррелей нефти на борту.