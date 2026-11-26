Рост тревожных и депрессивных расстройств, влияние социальных сетей на детей, финансовая нестабильность и стигматизация психиатрической помощи — всё это становится частью современной повестки психического здоровья. Почему люди всё ещё боятся обращаться к психиатру, может ли искусственный интеллект заменить специалиста и так ли опасен СДВГ? Об этом в интервью Minval.az рассказал доцент кафедры психиатрии Азербайджанского медицинского университета Араз Манучехри-Лалеи.

— Интересно было бы знать, какие психические расстройства и состояния чаще всего диагностируются сегодня? И какую тенденцию вы прослеживаете за последние пять-десять лет?

— Сегодня наиболее часто встречаются тревожные, панические расстройства, депрессии. Каждый день растет количество людей, обращающихся с депрессивным расстройством, расстройством личности, то есть пограничным расстройством личности. Общее количество тяжёлых психических расстройств, таких как шизофрения и другие биполярные психозы, в принципе их процент не меняется. Но вот неврозы, депрессивные состояния, тревога, панические атаки или посттравматические расстройства, расстройства личности — такие диагнозы у нас растут.

— Когда человеку стоит уже беспокоиться на предмет наличия задатков болезни?

— Смотря какую болезнь вы имеете в виду. При тяжёлых психических расстройствах, таких как шизофрения или биполярное расстройство, люди не обращаются к врачу, они абсолютно уверены в том, что они здоровы, а всё окружающие люди больны. Всё зависит от подхода, ментальности, окружающей среды, уровня культуры, уровня восприятия, понимания этого состояния, образованности. Я неоднократно встречался с такими людьми, для которых мытьё рук более пятидесяти раз за раз считается абсолютно нормальным. И когда я говорю, что это обсессивно-компульсивное расстройство, они говорят: «А что, вполне нормальная вещь. Я мою часто руки». Или он или она считает, что если у них в семье было так принято, то это не является каким-то тяжёлым заболеванием.

Или, допустим, ребёнок в школе переживает буллинг, а родители не спешат обращаться к специалисту. Они говорят: «А что, у нас тоже в школе так было, мы тоже так учились в школе». Да всех это было. Буллинг всегда был и будет, как и дедовщина в армии. Её искоренить невозможно. Но это не значит, что проблемы нет, и что на это стоит закрывать глаза. И мне очень не нравятся такие подходы к современной жизни, когда говорят: «У наших родителей не было посудомоечной машины, не было стиральной машины, но они же жили».

Но это было тогда. Раньше не было такого разнообразия, не было автомобилей, люли не могли часто ездить за границу. А сейчас другая жизнь. И отношение к тем вещам, на которые раньше мы смотрели, как на обычные явления, должно измениться.

Сегодня, к примеру, ребёнку ставят диагноз «гиперактивность», «дефицит внимания». Раньше всё моё окружение было таким. А сегодня я ставлю такой диагноз. Тогда на нас не смотрели, как на психически больных детей, такое поведение считалось нормой. То есть всё зависит от того, что общество считает нормой, а что патологией.

До 1996 года, пока не была принята новая классификация болезней, гомосексуализм тоже считался психическим заболеванием, более того, в прошлом это считалось уголовно наказуемым деянием. И гомосексуалисты или люди с другими расстройствами, которые сегодня считаются нормальными, раньше признавались психически больными. Но прошло время, общество начало относиться к этим явлениям терпимо, поменялась природа понимания этих состояний. Понимаете? От общества очень многое зависит.

Как говорил Аристотель: «Человек — это общественное животное». То есть мы находимся в обществе, и общество влияет на нас, и мы тоже влияем на общество. Поэтому есть такое известное выражение великого французского психиатра Филиппа Пинеля: «Если хочешь узнать проблему общества, посмотри его психиатрические больницы». Все проблемы общества вы увидите там.

— Вы коснулись темы детей. В последнее время часто говорят о детском СДВГ и аутизме. Лечится ли СДВГ у ребёнка? Как вы считаете, что нужно делать родителям в этом случае?

— Большинство детей с СДВГ — вовсе не глупые дети, напротив, они очень смышлёные. Просто у них чрезмерная любознательность, которую мы связываем с СДВГ. Однако эта особенность может мешать им познавать мир и усваивать информацию в привычном формате. Я не считаю СДВГ каким-то тяжёлым психическим расстройством. Это состояние, поведенческие особенности которого можно и нужно корректировать.

Почему важно обращаться к врачу и заниматься коррекцией? Дело в том, что ребёнок с рассеянным вниманием, повышенной отвлекаемостью и гиперактивностью зачастую не может полноценно усваивать учебный материал, пропускает важные моменты на занятиях, а иногда и мешает учебному процессу. Ему бывает трудно находиться в коллективе, выстраивать отношения с учителями и сверстниками, находить общий язык с окружающими. В результате такой ребёнок постепенно может отдаляться от общества.

В поисках среды, в которой его поведение воспринимается как нормальное, он может оказаться в неблагоприятном окружении, в том числе в криминальном. Там импульсивность, быстрая реакция на эмоции, активность и склонность к риску могут восприниматься не как проблема, а как преимущество. Кроме того, такие люди могут быть более уязвимы перед рисками злоупотребления алкоголем, наркотиками и вовлечения в общественно опасные действия.

На мой взгляд, таких детей необходимо сопровождать и наблюдать вплоть до 23–25 лет. Это моё личное мнение, основанное на наблюдениях. После этого возраста гиперактивность, при правильной коррекции и направлении, может даже стать преимуществом. Такие люди, как правило, энергичны, быстро реагируют на происходящее, оперативно решают проблемы, многое схватывают на лету. Даже если у них сохраняется определённая рассеянность внимания, они способны компенсировать её другими своими психическими особенностями.

— А что касается аутизма — придёт ли время, когда аутизм будет считаться нормой?

— Очень интересную вещь сказала одна моя пациентка. Она говорит: «Знаете, доктор, я вам хочу сказать одну вещь. Кто из нас больной, а кто доктор, зависит от того, кто раньше наденет халат». Поэтому понятия нормы и патологии в психиатрии очень расплывчаты. Наверняка, если количество людей с аутизмом станет больше, чем сейчас, это будет считаться нормой. Люди без аутизма будут выделяться как белые вороны. И поэтому теоретически такая вещь возможна, но я не думаю, что когда-то аутизм будет считаться абсолютной нормой.

Даже сейчас мы можем встретить много людей с лёгким расстройством аутистического спектра, которые ведут активную общественную жизнь, успешны, занимаются наукой и бизнесом. Порой даже и мысли такой не возникает, что эти люди имеют лёгкую форму аутизма. Ну, а тяжёлая форма аутизма — это, конечно, большая проблема и для семьи, и для общества, и для государства. Но количество лиц с выраженным аутизмом будет расти. Сейчас это заболевание уже не называют аутизмом, а говорят «расстройство аутистического спектра». Раньше же называли синдромом Аспергера.

Возвращаясь к вашему вопросу, если до этого мы конкретно ставили диагноз синдрома Каннера — это ранний детский аутизм, а синдром Аспергера — это лёгкий аутизм без расстройства интеллектуальной сферы, то сейчас уже говорят: «Аутистический спектр». То есть расплывается граница того аутизма, о котором мы говорили.

— Людям легче признать, что у них болит желудок или сердце, нежели пойти на приём к психиатру или психологу. Почему это так?

— Так было всегда и будет. Но кто захочет признать, что у него психическое расстройство? Если у человека болит сердце, он пойдёт к кардиологу. Если тяжесть на душе, тревога, то он пойдёт к неврологу, но не к психиатру. И, к сожалению, часты случаи, когда у человека, допустим на душе камень, а в голове путаются мысли, они идут не к специалистам, а те начинают лечить их по-своему, даже с помощью искусственного интеллекта. А раньше через интернет лечили и даже прописывали лекарства.

У меня был один такой тяжелый случай. Человек пришел с депрессией. Депрессия — это не одна какая-то болезнь, это огромнейший спектр депрессивных расстройств. Там может быть такая депрессия, которая в человеке сидит всю жизнь, и даже с виду не скажешь, что он ею страдает. Он даже сам, может быть, не понимает этого. У меня была одна такая пациентка, у неё была латентная депрессия. Она мне сказала уникальную вещь: «Доктор, мне больно жить». Это надо пережить, чтобы понять. Такое выражение не придумать. Это исходит из глубины души. Вот это та самая латентная депрессия.

Пациентка приходит с классической депрессией, где наблюдается заторможенность движений, мыслей и так далее. Ей назначается антидепрессант через интернет и через короткое время за счёт этих лекарств из классической заторможенной депрессии человека переводят в меланхолическую, тревожную, ажитированную, возбуждённую депрессию. И если при классической депрессии у человека возникают мысли о самоубийстве, но у него нет сил просто это сделать, то здесь мысли остаются и появляется сила. Вот эта пациентка просто из-за работы неспециалиста покончила с собой, выбросившись с балкона.

— Мы видим, что очень часто люди общаются с искусственным интеллектом. Может ли ИИ заменить визит к психологу?

— Я тоже общаюсь с искусственным интеллектом. Это нормально. Ведь мобильный телефон, компьютер, гаджеты — всё это норма современной жизни. Всё зависит от того, как человек это использует. У Омара Хайяма есть выражение: «Всё — яд, всё — лекарство». Всё зависит от дозы. То есть там представлена информация общего направления, но специфику, конечно, должен определять врач. Но если бы все было так просто. В ИИ заложена программа, но ИИ никогда не сможет сопереживать человеку. А психолог или психиатр реагирует на какие-то мимолётные жесты пациента, на то, как у него глаза могут наполниться слезами, что чувствует человек. Технологии, конечно, полезны и нужны, но они не могут заменить врачей.

— В последнее время всё чаще говорят о том, что чтение новостей может негативно влиять на психическое здоровье, провоцировать тревожность, депрессивные состояния и даже агрессию. Насколько научно обоснованы эти утверждения и действительно ли потребление новостного контента может ухудшить психологическое состояние человека?

— Да, есть такое. Науке это известно. Даже есть несколько научных синдромов, которые подразумевают именно это. Тут палка о двух концах. В Советском Союзе всё скрывали, ни о чём не говорили. Говорили: «Секса у нас нет, самоубийств у нас нет, алкоголизма у нас нет». А люди валялись на улице пьяные. Это — одна крайность. А другая крайность — это рекламное безобразие, когда за дешёвой рекламой, за истерическими желаниями выделиться, оскорбляя чувства людей, наносят непоправимый вред обществу. Общество должно быть информировано, но не надо муссировать негативные новости, выносить их на первые полосы. Подобная погоня за дешёвой сенсацией и рейтингом имеет нехорошие последствия. Кроме того, мы все должны понимать, что есть информация, которая должна быть доступна взрослому человеку и ребенку. Конечно, я понимаю, это сложно сделать.

В моей практике часто имела место предрасположенность несовершеннолетних к суициду. Сегодня это какая-то эпидемия среди детей. Начиная с 8–9 лет, они задумываются о суициде, они думают о смысле жизни, они думают, как устроен этот мир, почему они живут. Меня это немножко пугает. Откуда у них такие мысли? Сами они к этому не пришли, их мозг пока на это не настроен. Тогда что это? Это то самое влияние негативной информации, о котором вы говорите. Как-то на сознание детей влияли через игру «Синий кит». Кроме того, детям свойственно подражательство. Я неоднократно видел, что если один совершает суицидальный поступок в какой-то школе, то в этой школе через некоторое время повторится еще одна попытка суицида.

— Как раз по этой причине в ближайшее время хотят запретить доступ к социальным сетям для несовершеннолетних, ведь соцсети, особенно для подростков, служат своего рода дофамином. Какие рекомендации вы даёте пациентам: стоит ли ограничивать время в соцсетях, сколько часов в день допустимо проводить на подобных платформах?

— Не могу сказать точно, сколько часов можно проводить в соцсетях. Это всё индивидуально. Существуют такие профессии, связанные с ними. Также есть люди, которые в социальных сетях отдыхают. Это их форма отдыха. Поэтому я не могу сказать конкретно, сколько часов допустимо проводить в социальных сетях — это всё индивидуально и каждый человек решает для себя. Однако эти сети должны быть использованы правильно. И вода вредна, когда её чересчур много пьёшь.

— Скажите, кто чаще обращается за помощью к психиатрам, мужчины или женщины?

— Конечно же, женщины обращаются за помощью чаще, чем мужчины. Однако есть тенденция к увеличению числа мужчин, которые также обращаются к специалистам. Пока среди пациентов преобладают женщины. Как я уже говорил, доля тяжёлых психических расстройств в целом остаётся прежней, однако увеличивается количество пограничных расстройств. В частности, речь идёт о депрессивных и тревожных расстройствах, панических атаках. На психологическое состояние людей также влияет неопределённое будущее, опасения по поводу того, смогут ли они продолжать работать и получать прежнюю зарплату. Всё это сначала отражается на психологическом состоянии человека, но зачастую он не обращает внимания на возникающие симптомы.

— Всё-таки финансовый аспект очень сильно влияет на психическое состояние человека?

— Безусловно, влияет. Много лет назад в одном из наших районов произошло наводнение. В то время я занимался кризисными состояниями, поэтому мы вместе с коллегами отправились туда, чтобы оказать людям психологическую помощь. Заодно я решил провести обследование и тестирование, чтобы понять, как люди пережили произошедшее и какие основные психологические расстройства у них возникли. Не буду перегружать вас подробностями, но в первую очередь речь шла о реакциях на стресс.

И знаете, что было интересно? Более спокойными, выдержанными и легче перенёсшими стресс после наводнения оказались люди, имущество которых было застраховано. Они реже сталкивались с психологическими расстройствами, чем те, кто не позаботился о страховке. Казалось бы, такая простая вещь: человек застраховал своё имущество и уже чувствует себя спокойнее, потому что знает, что в случае ущерба у него будет определённая финансовая защита. Видите, насколько материальная обеспеченность и чувство финансовой защищённости могут влиять на психологическое состояние человека.

Один из моих друзей говорит: «Мой самый лучший антидепрессант — это стольник в кармане».

— Какой миф о психиатрии вы бы хотели развеять?

— Прежде всего миф о том, что психиатрия — это наука исключительно о безумии и что психиатры лечат только людей с тяжёлыми психическими расстройствами. Психиатрия — такая же отрасль медицины, как стоматология или кардиология. Просто стоматолог лечит зубы, кардиолог — сердце, а психиатр занимается психическим здоровьем человека, его душевным состоянием.