На Северном Кипре задержали еще одного гражданина Азербайджана по делу о кораблекрушении. Об этом сообщает турецкое агентство İHA.

По данным агентства, бывшего члена экипажа судна Filo Jet задержали в порту Фамагусты.

Согласно материалам следствия, 12 июня мужчина обнаружил повреждение на судне, сфотографировал его и отправил снимок второму капитану. В июле он покинул экипаж.

Суд постановил оставить подозреваемого под стражей на сутки. Следователи намерены изучить содержимое его мобильного телефона, в том числе фотографии и переписку, касающуюся повреждения судна.