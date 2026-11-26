Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте обнаружили скрытые от таможенного контроля золотые ювелирные изделия.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, был проведён личный досмотр гражданина Республики Индия, прибывшего авиарейсом Дубай — Баку.

В ходе досмотра были обнаружены два колье из золота 750-й пробы с бриллиантами общим весом 57,779 карата, скрытые от таможенного контроля способами, затрудняющими обнаружение товаров.

Общая стоимость ювелирных изделий составляет 166 610 манатов.

По данному факту проводится расследование.