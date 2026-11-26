Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его обещание не баллотироваться на следующих выборах касается только голосования, которое пройдет после референдума по новой Конституции.

Если оппозиция откажется поддержать проведение плебисцита и в стране назначат досрочные выборы, Пашинян намерен сохранить за собой право претендовать на пост главы правительства.

«Когда я говорил, что будут следующие выборы и я не приму участия, то это касалось [выборов] после референдума по конституции. То есть если оппозиция сейчас не примет наше предложение и мы пойдем на внеочередные выборы, то я не говорил, что не буду претендовать на пост премьера в случае внеочередных выборов до проведения референдума», — сказал он.

По его словам, в случае отказа оппозиции от предложенного соглашения весь пакет договоренностей будет отменен, а дальнейшие условия придется обсуждать с обществом.