Представители гражданского общества Азербайджана отправились в Армению.

26–27 ноября в Армении в рамках инициативы «Мост мира» состоится двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

Участники обсудят реализацию мирной повестки, согласованной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, укрепление взаимного доверия, развитие экономического сотрудничества, торговли и транспортных связей.

В повестку также включены гуманитарные вопросы, образование, работа с молодёжью и установление долгосрочных связей между обществами двух стран.