Военные Великобритании усиливают защиту авиабаз на фоне опасений по поводу возможных атак беспилотников и предупреждений о российских диверсиях, сообщает Reuters.

По данным британских СМИ, на ночь самолеты и вертолеты перемещают в ангары и укрытия. Авиацию, которую приходится оставлять под открытым небом, планируют защищать специальными сетками.

Усиление мер безопасности происходит после предупреждения британской контрразведки MI5 и Министерства обороны о возросшей угрозе диверсий со стороны России. Речь идет о возможных атаках на компании в Великобритании, которые поставляют Украине военную технику и оборудование.

В британских ведомствах отметили, что в последние месяцы Россия активизировала попытки саботажа на оборонных объектах в Европе, используя завербованных исполнителей.