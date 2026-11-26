Спецпосланник президента США Джаред Кушнер не исключил вступления Украины в НАТО и рассказал о подготовке крупнейшего обмена пленными между Москвой и Киевом до конца года.

В подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера Кушнера спросили о реалистичности членства Украины в Североатлантическом альянсе.

«Всегда возможно все. Мы оставим этот вопрос обеим сторонам, чтобы они выработали решение», – сказал он.

Говоря о гарантиях безопасности для Киева, спецпосланник подчеркнул, что их предоставление должно отвечать интересам США. При этом, по его мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует «уважительно и доброжелательно взаимодействовать» с Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой.

Кушнер также сообщил, что до конца декабря может состояться масштабный обмен военнопленными России и Украины. По его словам, он готовится при участии США и должен стать крупнейшим за все время войны.

«Тысячи людей смогут вернуться домой к своим семьям, что имеет огромное значение», – заявил спецпосланник, назвав обмен одной из главных целей недавней трехсторонней встречи.

По словам Кушнера, за последние два месяца США тесно сотрудничали с европейскими странами и неоднократно обсуждали различные варианты урегулирования с Россией. В результате Вашингтон выработал концепцию, которую он считает логичной и которую сейчас готовы опробовать обе стороны.

«Не знаю, принесет ли он успех, но он кажется весьма логичным», – отметил Кушнер, выразив надежду, что в ближайшие недели станет понятно, насколько стороны близки к соглашению.

Отдельно он рассказал о планах США наладить устойчивые каналы связи между Россией, НАТО и Европой. По мнению Кушнера, отсутствие прямого диалога лишь усиливает недопонимание, а постоянная коммуникация позволила бы обмениваться информацией о передвижениях войск, предотвращать случайные столкновения и повышать прозрачность.

При этом спецпосланник признал, что договориться с европейскими странами непросто из-за различий в позициях и интересах их лидеров.