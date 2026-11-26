Авторам тестов Государственного экзаменационного центра могут поручить усложнить вопросы для вступительных экзаменов. Об этом предупредили педагогов, сотрудничающих с Центром. Насколько вопросы будут сложными зависит от того, как абитуриенты сдадут предстоящий выпускной экзамен.

Отметим, что поводом для такого решения стал рост баллов при вступительных экзаменах в прошлом году и большое количество лиц, набравших максимальные баллы.

Как прокомментировал Minval эксперт в области образования Рамин Нуралиев, вступительные экзамены в прошлом году, особенно экзамены по блоку (вступительные экзамены), вовсе не были лёгкими. Скорее, тесты были из категории средней сложности. При этом вторая попытка вступительного экзамена была немного легче первой. Это, естественно, привело к тому, что абитуриенты, особенно поступающие по IV группе специальностей, набрали высокие баллы. В частности, значительно вырос проходной балл на медицинскую специальность в IV группе, что в определённой степени повлияло и на баллы по другим специальностям.

«Сейчас нельзя заранее говорить, будут ли экзамены в этом году сложными или лёгкими. В целом у Государственного экзаменационного центра есть определённая стратегия. Как правило, уровень сложности блока экзамена регулируется с учётом результатов выпускного экзамена. То есть стандартно экзамены по блоку каждый год проходят примерно на одном уровне. Гораздо чаще изменения уровня сложности наблюдаются именно на выпускных экзаменах — по крайней мере, такая вероятность существует. Например, годом ранее выпускной экзамен был лёгким, а в прошлом году — сложным. Это, в свою очередь, в определённой степени повлияло на упрощение вступительных экзаменов», — сказал собеседник.

По его словам, в целом формат экзаменов, безусловно, необходимо менять. Дело в том, что абитуриенты сдают вступительные экзамены по пяти-шести предметам, что нагружает как родителей, так и самих поступающих. Ведь подготовиться по всей школьной программе сразу по пяти-шести предметам ученику 11-го класса действительно непросто.

«Если посмотреть на международный опыт, можно заметить, что процесс поступления в университеты упрощается, тогда как обучение непосредственно в вузах становится сложнее. У нас же всё происходит с точностью до наоборот: поступить в университет трудно, а завершить обучение несколько легче. Думаю, соответствующие структуры должны принять определённые меры в этом направлении», – отметил он.

Нуралиев подчеркнул, что упрощение системы поступления не должно означать снижение уровня самих тестовых заданий. По его мнению, речь должна идти прежде всего о сокращении количества экзаменационных предметов. Эксперт предлагает оставить на выпускном экзамене три обязательных предмета – азербайджанский язык, математику и английский язык, а на вступительном экзамене добавить только один профильный предмет, определяемый в зависимости от выбранной группы специальностей. В частности, для I группы специальностей, в зависимости от подгруппы, таким предметом могли бы стать физика, информатика или химия. Для II группы – география, для III группы – история, а для IV группы – биология.