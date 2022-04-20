Если Пашинян утверждает, что достиг «окончательной договоренности с Путиным в вопросах безопасности Карабаха», то это очевидно значит, что он хочет переложить решение всех вопросов на Россию. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал председатель Центра анализа международных отношений, политолог Фарид Шафиев.

Россию, по его мнению, это тоже может устраивать, потому что пока не видно стремления урегулировать вопрос, а есть желание чисто классически отложить на неопределенное время и таким образом управлять проблемой.

«Несмотря на то, что эта тактика провалилась и Азербайджан отвоевал свои земли обратно, судя по последним событиям, мышление Москвы в этом вопросе не изменилось», — подчеркнул Шафиев.

Значит ли это, что теперь по всем вопросам по Карабаху Баку придется обращаться к Москве, а не к Брюсселю, например?

«Пока трудно сказать, как сложится дальнейшая тактика Москвы, если она действительно намерена кардинально перехватить переговорную эстафету у Еревана. Посмотрим по ситуации», — резюмировал Шафиев.

В. Мансуров