В стране необходимо провести поэтапную амнистию недвижимости, инвентаризировать все дома и земельные участки, не имеющие документов о праве собственности, и создать единый государственный реестр таких объектов. С таким предложением выступил депутат Захид Орудж на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он поднял эту тему в ходе обсуждения поправок в Гражданский кодекс и закон «О государственном реестре недвижимости», направленных на решение проблемы оформления придомовых земельных участков, выделенных гражданам в рамках земельной реформы, но не получивших полноценной регистрации.

Согласно предлагаемым изменениям, документ о плане и размерах земельного участка, выданный до 6 февраля 2015 года, будет признаваться правовым основанием для государственной регистрации права собственности. Это позволит гражданам, которые годами пользуются своими участками, получить официальную выписку из государственного реестра.

Орудж подчеркнул, что проблема отсутствия документов на недвижимость затрагивает тысячи и даже десятки тысяч граждан. По его словам, отсутствие регистрации лишает владельцев возможности полноценно распоряжаться имуществом: продавать его, передавать по наследству, использовать в качестве залога для получения кредита.

Депутат напомнил, что в Азербайджане уже предпринимались шаги по легализации недвижимости. В частности, после совещания в Бакинской городской исполнительной власти в 2011 году была проведена массовая регистрация домов в столице и прилегающих посёлках. Тогда права собственности удалось оформить примерно для 114 тысяч граждан.

Он также привёл данные о легализации нежилых объектов. После указа от 14 июня 2023 года был создан специальный механизм оформления таких построек. По официальным оценкам, он должен был охватить более 40 тысяч объектов. Однако, по приведённым депутатом данным, к октябрю 2025 года поступило около 19 тысяч обращений, а в государственном реестре зарегистрировали лишь около 4 тысяч объектов.

По мнению Оруджа, это свидетельствует о необходимости ускорить процесс. Он обратил внимание на затягивание межведомственного обмена информацией и проверок, которые препятствуют оформлению недвижимости.

Депутат также представил результаты исследования незарегистрированных индивидуальных домов в Баку и на Абшероне.

Согласно приведённым им данным, 33,2% опрошенных семей проживают в домах без документов более 20 лет, ещё 36,8% — от 10 до 20 лет. Таким образом, около 70% семей живут в такой недвижимости не менее десяти лет.

При этом 28% участников исследования имеют ежемесячный доход до 400 манатов, а 35,6% — от 400 до 1000 манатов. Орудж подчеркнул, что значительную часть владельцев незарегистрированной недвижимости составляют семьи с низкими и средними доходами.

Депутат отметил, что большинство таких домов давно стали полноценными жилыми объектами: около 81% из них одноэтажные, а значительная часть имеет площадь от 51 до 150 квадратных метров. По его словам, 100% обследованных домов обеспечены электричеством, около 98% — газом, 88% — водой, однако только 47% подключены к централизованной канализации.

В связи с этим Орудж предложил разработать единую государственную программу, предусматривающую:

— инвентаризацию всех незарегистрированных домов и земельных участков;

— упрощённое оформление недвижимости, соответствующей требованиям законодательства, без обращения в суд;

— исключение из программы объектов, расположенных в охранных зонах и на опасных территориях;

— предоставление альтернативных решений жителям таких территорий.

При этом депутат подчеркнул, что амнистия не должна создавать условия для появления новых незаконных построек.

По его мнению, объявление 2026 года Годом градостроительства и архитектуры может стать возможностью для принятия масштабных решений в сфере регистрации недвижимости.