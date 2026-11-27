Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости строительства библиотек вместо мечетей, чтобы приучить молодежь к чтению.

«Когда-то у нас была мода строить мечети, а я считаю, что надо строить библиотеки», — сказал он на конференции по искусственному интеллекту в Москве.

По словам Токаева, вскоре в Астане и Алматы откроются круглосуточные президентские библиотеки. Глава государства подчеркнул, что критическое мышление формируется благодаря чтению, а не использованию искусственного интеллекта, который зачастую опасно упрощает информацию.