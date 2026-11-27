Российская дипломатия в последние годы пытается справиться с нарисовавшейся на Южном Кавказе для нее неприятностью — Азербайджан и Армения все настойчивее пытаются решать собственную судьбу самостоятельно. И чем ближе две страны подходят к окончательному оформлению мира, тем отчетливее в некоторых кругах Москвы начинают звучать нотки раздражения. Мария Захарова берется объяснять, кому, что и при каких обстоятельствах следует делать на Южном Кавказе, причем делает это с таким пафосом защитницы государственного суверенитета, словно российская внешняя политика никогда не претендовала на право определять будущее соседних государств.

Очередной повод для публичного негодования нашелся в заявлениях главы МИД Германии Йоханна Вадефуля относительно необходимости изменения Конституции Армении для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Захарова поспешила квалифицировать эти слова как «беспардонное вмешательство во внутренние дела суверенного государства», потребовала оставить армянский народ в покое и, разумеется, не упустила случая объяснить происходящее коварными намерениями Евросоюза, который якобы стремится вытеснить Россию из региона и создать новые очаги напряженности.

При этом госпожа спикер настолько увлеклась нравоучениями, что позабыла, что она официальный представитель российского МИД, а не армянского. Почему внешнеполитическое ведомство РФ столь болезненно реагирует именно на те процессы, которые способны привести к прекращению многолетнего противостояния между двумя соседними государствами? Разве не Россия на протяжении не одного десятка лет пыталась позиционировать себя посредником во время конфликта? Так настало время радоваться вроде бы, или нет?

Мария Владимировна говорит о недопустимости внешних подсказок армянскому народу, но сама при этом совершенно свободно раздает политические оценки, определяет желательные для Москвы форматы регионального взаимодействия и напоминает, что при реализации транспортных проектов необходимо учитывать интересы России и Ирана. Иными словами, суверенитет Армении, безусловно, следует уважать. Но желательно так, чтобы при принятии решений Ереван предварительно сверялся с геополитическими предпочтениями Москвы. Именно в такой трактовке видится Захаровой независимость Армении, когда армянский народ должен самостоятельно определять собственное будущее, но Россия оставляет за собой право объяснять ему, какие решения соответствуют региональной стабильности, а какие являются результатом западных происков.

Заметим, кстати, что риторика Захаровой практически совпадает с аргументацией армянских реваншистских сил. И те и другие демонстрируют нежелание окончательно принять сложившуюся после сентября 2023 года реальность, с подозрением относятся к попыткам закрепить новый статус-кво посредством мирного договора, предпочитают рассматривать происходящее через призму внешнего давления, геополитических интриг и некоего злого умысла, а не через необходимость окончательно закрыть страницу конфликта.

Разумеется, Москва не призывает открыто возвращать Карабах под армянский контроль. До подобных откровений российская дипломатия пока не дошла. Но когда официальный представитель МИД России с таким энтузиазмом рассуждает о недопустимости внешнего влияния на Армению, одновременно представляя европейское содействие мирному процессу как попытку дестабилизации региона, невольно задумываешься: а не слишком ли удобно звучат эти аргументы для тех, кто в самом Ереване заинтересован в сохранении конфронтационной повестки?

Никол Пашинян, несмотря на все противоречия и сложности, пытается провести страну через этот болезненный переход. Оппозиционные силы, эксплуатирующие тему «возвращения» Карабаха, стремятся представить мирную повестку как капитуляцию и национальное унижение. И в этой обстановке Захарова лезет со своими заявлениями, которые фактически дают дополнительный аргумент противникам мирного соглашения. Совпадение? Не думаю…

Кстати, дело, скорее, не только в идеологических симпатиях, поскольку у Москвы, судя по логике Захаровой, есть вполне конкретная геополитическая причина нервничать. Спикер российского МИДа настойчиво напоминает, что именно ее активное участие позволило остановить боевые действия в 2020 году и сформировать дорожную карту армяно-азербайджанского урегулирования. Захарова практически преподносит это как неопровержимое свидетельство особой миротворческой миссии России. У Захаровой весьма избирательная память. А мы напомним об истории российского посредничества, которая официально значилась с марта 1992 года в составе МГ ОБСЕ. И если Москва действительно была настолько эффективным гарантом мира, почему ее многолетнее присутствие не позволило окончательно урегулировать конфликт тогда?

Кроме того, примчавшиеся в Карабах российские миротворцы тоже не смогли предотвратить дальнейшее обострение ситуации, а только временами провоцировали стороны. Таким образом, договоренности 2020 года не позволяют превращать их в бессрочный мандат России на политическое кураторство Южного Кавказа.

Есть и еще один неудобный для российской дипломатии сюжет, о котором Захарова предпочитает не вспоминать. В годы, когда Москва позиционировала себя главным посредником между Баку и Ереваном, она одновременно оставалась крупнейшим поставщиком вооружений обеим сторонам. Российское оружие оказалось в арсеналах обеих армий, а поставленные Москвой системы вооружений применялись в ходе войны 2020 года. Довольно своеобразная модель миротворчества, когда посредник сначала вооружает, а затем пытается остановить войну, а после ее завершения напоминать всем о собственной незаменимости. Теперь та же уникальная дипломатическая школа пытается объяснить, почему мирный процесс, который продвигается при непосредственном участии Баку и Еревана, якобы несет региону новые угрозы.

Будем говорить прямо: у некоторых постепенно исчезает главное преимущество, на котором строилось ее влияние. Баку и Ереван разговаривают напрямую, подписывают документы и самостоятельно определяют параметры будущих отношений, а при таком раскладе необходимость в посреднике, а тем более таком, закономерно исчезает.

Захарова возмущена тем, что немецкий министр высказался о необходимости изменения армянской Конституции. Но разве речь идет о том, что Германия должна принять соответствующие поправки вместо армянского парламента или провести референдум вместо армянских избирателей? Это не вмешательство в конституционный процесс и не препятствие для заключения международного соглашения. И в целом сама проблема не придумана Берлином. Азербайджан последовательно указывает на противоречия между положениями действующей армянской Конституции и необходимостью окончательно закрепить взаимное признание территориальной целостности и суверенитета. Речь идет о закрепленной в конституционной преамбуле отсылке к Декларации о независимости Армении, содержащей территориальные претензии.

Более того, Вадефуль, говоря о необходимости конституционных изменений, одновременно подчеркнул, что решение остается вопросом внутренней политики Армении. Но избирательность Захаровой — вещь удивительно устойчивая. Когда речь идет о европейских заявлениях, она немедленно вспоминает о суверенитете. Когда же сама Москва объясняет, какие интересы должны учитываться при реализации региональных проектов и какие международные форматы следует активировать, разговор почему-то приобретает совершенно иной характер. Получается, что вмешательство во внутренние дела — это исключительно то, что делают другие. Российские же рекомендации, претензии и геополитические требования, очевидно, следует считать проявлением особой заботы о соседях.

Еще нагляднее это выглядит в заявлениях Марии Владимировны о проекте TRIPP. Она заявила, что проект не должен создавать новых разделительных линий на Южном Кавказе, а при его реализации необходимо учитывать интересы России и Ирана. В противном случае, по ее словам, инициатива обречена на провал.

Интересно, почему именно Москва и Тегеран должны определять, какие транспортные проекты допустимы на Южном Кавказе и чьи интересы являются обязательными для учета? TRIPP — это прежде всего инициатива, связанная с разблокированием коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. Ее политический смысл — превращение транспортной связанности в инструмент мира и экономического сотрудничества. Причем опубликованные документы предусматривают сохранение полного суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении на соответствующих территориях.

Предупреждение о том, что TRIPP обречен на провал без учета интересов России, звучит, конечно, занятно. Неужели страны Южного Кавказа настолько неспособны развивать собственную транспортную инфраструктуру, что даже железнодорожное сообщение должно предварительно получать благословение Москвы?

Мир — не геополитическая собственность, а суверенное право народов. Если российская дипломатия действительно желает Южному Кавказу мира, ей пора перестать воспринимать чужую независимость как личное геополитическое поражение.