Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на предстоящих переговорах в России затронут тему российской военной базы в республике, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что на повестке предстоящих переговоров с Пашиняном вопрос выбора ориентации между РФ и ЕС: