Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на предстоящих переговорах в России затронут тему российской военной базы в республике, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что на повестке предстоящих переговоров с Пашиняном вопрос выбора ориентации между РФ и ЕС:
«Ориентация республики в сторону ЕС и ее желание продолжать работу в рамках ЕАЭС не коррелируют друг с другом. Несмотря на сложности, Россия и Армения сохраняют достаточно широкие отношения».