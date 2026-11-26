Новые угрозы Москвы в адрес Таллина и растущая напряженность вокруг Балтийского моря вновь заставляют говорить о безопасности стран Балтии и рисках расширения географии российско-украинского противостояния. Решение Таллина закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с РФ, заявления Москвы о возможных тяжелых последствиях и обеспокоенность Эстонии украинскими атаками на российские суда в Балтийском море формируют новую точку напряженности в регионе.

Насколько реальна угроза прямого военного столкновения России с одной из стран НАТО, почему Москва болезненно реагирует на самостоятельную политику Таллина и какие сценарии давления на балтийские государства может рассматривать Кремль? Своей оценкой в комментарии Minval Politika поделился военно-политический аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По словам эксперта, противоречия между Россией и странами Балтии имеют давнюю историю, а отношения Москвы с Литвой, Латвией и Эстонией традиционно остаются крайне сложными. Он напомнил, что балтийские республики всегда стремились дистанцироваться от России и не желали находиться в составе союзного государства. Более того, именно они стали первыми республиками, начавшими процесс выхода из Советского Союза, что еще больше обострило отношения с Москвой.

Полномасштабная война России против Украины лишь усугубила ситуацию, и, как считает Ступак, пока не просматривается никаких предпосылок для нормализации отношений.

«Я никоим образом не могу осуждать позицию Эстонии, Литвы и Латвии. Они всегда хотели быть отдельно от России, не хотели находиться в союзном государстве, их туда насильно затаскивали. Поэтому я полностью поддерживаю позицию Эстонии по перекрытию совместных пунктов пропуска. Это их суверенное право: хотят — торгуют с Российской Федерацией, хотят — не торгуют. И никто заставить их делать обратное не может», — подчеркнул аналитик.

При этом, по его словам, Кремль крайне болезненно воспринимает подобные решения и пытается воздействовать на Таллин как посредством политического давления, так и через экономические аргументы. В частности, Москва апеллирует к выгодам, которые Эстония получает от транзита российских товаров, утверждая, что экономические преимущества сотрудничества с Россией значительно перевешивают издержки от его прекращения.

Однако, как отмечает Ступак, подобные аргументы выглядят противоречиво на фоне постоянных обвинений в адрес Эстонии и общего состояния российско-эстонских отношений. «Отношения очень-очень тяжелые, очень-очень сложные», — констатировал он.

Говоря о возможности дальнейшей эскалации, эксперт обратил внимание на уже звучащие из Москвы предупреждения о тяжелых последствиях для Эстонии. По его мнению, за подобной риторикой может стоять не только стремление запугать Таллин, но и вполне конкретные военные сценарии.

«Я более чем уверен, что план агрессии против Эстонии, Литвы и Латвии есть. Он есть, он на бумаге, он на столе. Но политического решения пока в Кремле еще не принято», — заявил Ступак.

Он полагает, что одним из факторов, сдерживающих возможные действия России, остается неопределенность относительно развития ситуации на украинском фронте. В частности, многое зависит от того, насколько стабилизируется линия боевого соприкосновения и какими ресурсами будет располагать российская армия.

«Если фронт будет стабилизирован, тогда можно будет взять какие-то новые ресурсы и отправить их в направлении Таллина. Сейчас все упирается лично в фигуру Владимира Путина. Он еще до конца не решил», — считает собеседник.

Отдельное внимание Ступак уделил ситуации в Балтийском море и украинским атакам на российские суда. По его оценке, страны Балтии продолжат оказывать Киеву максимально возможную поддержку, поскольку рассматривают исход российско-украинской войны как вопрос собственной безопасности.

Эксперт считает, что в Москве подобные действия и позиция Таллина воспринимаются как непосредственное содействие Украине, что дополнительно усиливает напряженность в отношениях с Эстонией. «Страны Балтии другого варианта не видят. Они прекрасно понимают, что если сейчас займут отдаленную позицию или абстрагируются от Украины, то следующими точно станут они», — пояснил аналитик.

Поддержка Киева со стороны балтийских государств, по мнению Ступака, обусловлена не только политической солидарностью, но и стремлением не допустить дальнейшего расширения российских амбиций в регионе. При этом украинские операции на Балтике становятся еще одним раздражителем для Москвы и, как считает эксперт, накапливаются в общей картине потенциальных угроз, которые Кремль может использовать в качестве аргумента для давления на Эстонию.

Рассуждая о возможных сценариях давления на страны Балтии, Ступак не исключил, что Москва может прибегнуть к уже опробованной в Крыму тактике так называемых «зеленых человечков» — вооруженных людей без опознавательных знаков, которые устанавливают контроль над территорией и ключевыми объектами инфраструктуры, создавая условия для последующего политического оформления захвата.

«Мой любимый сценарий, который Кремль может апробировать на территории стран Балтии, — это успешный кейс аннексии Крыма. Захват Крыма был единственным в современной истории Российской Федерации успешным случаем, когда территория была захвачена без единого выстрела», — отметил эксперт.

По его словам, в отличие от последующих событий в Донецке и Луганске, которые сопровождались боевыми действиями, крымская операция продемонстрировала возможность захвата территории посредством скрытого военного вмешательства и последующего установления контроля над местными органами власти.

Ступак описал возможную последовательность подобных действий: проникновение вооруженных групп без опознавательных знаков через границу, захват небольшого приграничного населенного пункта или отдельного района, установление контроля над почтой, средствами связи, мэрией, пожарной частью и полицейским участком. Затем местных депутатов могут принудить собраться в здании муниципалитета и проголосовать за выход территории из состава государства, либо даже за отказ от членства в НАТО и присоединение к России.

«Этот сценарий на столе. Я уверен, что он рассматривается как один из самых ключевых», — подчеркнул Ступак.

По оценке аналитика, именно такой вариант гибридной операции, при котором вооруженное вмешательство маскируется под внутренний политический процесс, может представлять одну из наиболее серьезных угроз для стран Балтии.