Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным помогают ему добиваться соглашения по Украине.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как дружеское отношение к российскому лидеру сочетается с осуждением российской агрессии, Трамп подчеркнул, что для переговоров важно поддерживать диалог.

«Оба утверждения могут быть верными. Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить убийства. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или прийти и заявить: «Я вас не люблю». Но тогда у нас была бы та же проблема, что и с Зеленским и Путиным. Самая большая проблема в урегулировании заключается в том, что два лидера действительно ненавидят друг друга. Поэтому, когда я приезжаю и, как оказывается, хорошо с ним лажу, это потому, что я знаю его уже давно», — заявил Трамп.