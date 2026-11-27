Сегодня заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился с армянскими и азербайджанскими участниками пятого раунда обсуждений в формате круглого стола, проводимых в рамках инициативы «Мост мира».

Стороны провели обмен мнениями.