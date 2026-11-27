В Азербайджане планируют упростить оформление прав собственности на земельные участки, которые граждане получили в рамках земельной реформы, но до сих пор не смогли зарегистрировать в государственном реестре. Поправки в законодательство позволят владельцам участков с документами о плане и размерах земли получить официальные выписки о праве собственности.

В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса депутаты поддержали законодательную инициативу президента Ильхама Алиева, направленную на устранение многолетней проблемы с регистрацией недвижимости.

Выступая на заседании, депутат Бахтияр Алиев отметил, что в период земельной реформы гражданам выдавали разные документы на участки. Одни получали государственные акты и свидетельства о праве собственности, другие — документы о плане и размерах земли.

Впоследствии, после изменения законодательства и создания единой системы государственного реестра недвижимости, часть этих документов перестала признаваться достаточным основанием для регистрации собственности.

В результате граждане, которые годами пользовались своими участками, столкнулись с трудностями при продаже земли, передаче её в дар, оформлении наследства или использовании в качестве залога.

По словам Алиева, проблема затрагивает не только имущественные права граждан, но и государственный учёт земельных ресурсов. Отсутствие полной информации о зарегистрированных участках создаёт несоответствия в земельном кадастре, в том числе при определении площадей сельскохозяйственных угодий и предоставлении субсидий.

Депутат подчеркнул, что принятие поправок поможет улучшить учёт земель, обеспечить их более эффективное использование и создать дополнительные возможности для развития предпринимательства.

В свою очередь, депутат Айдын Гусейнов обратил внимание на жителей Гарадагского района Баку. По его словам, более 80% жителей района проживают в частных домах, и многие семьи сталкиваются с проблемами из-за отсутствия документов на придомовые участки.

Он отметил, что оформление собственности позволит гражданам не только полноценно распоряжаться недвижимостью, но и упростит решение жилищных вопросов, получение финансовых ресурсов под залог имущества и устранение проблем с подключением коммунальных услуг.

Депутат подчеркнул, что законопроект имеет особое значение с точки зрения социальной справедливости, поскольку позволит устранить различия между гражданами, которые получили землю на одинаковых законных основаниях, но оказались в разных правовых условиях из-за изменений в порядке оформления документов.

Отметим, что предлагаемые изменения предусматривают признание документов о плане и размерах земельного участка, составленных до 6 февраля 2015 года, правовым основанием для государственной регистрации права собственности.