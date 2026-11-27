Президент США Дональд Трамп и генсекретарь НАТО Марк Рютте 25 ноября провели встречу во Флориде и опубликовали совместное заявление. Однако формулировки в сообщениях, размещенных на сайте Североатлантического альянса и на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social, отличались. В частности, в версии НАТО политики призывали Россию не допустить расширения географии войны, а в версии Трампа такой призыв был обращен также и к Украине.

В заявлении, опубликованном НАТО, говорится:

«Президент Трамп и генеральный секретарь Рютте провели сегодня вечером (25 ноября 2026 года) исключительно успешную встречу в резиденции, за которой закрепилось название „Южный Белый дом“ — Мар-а-Лаго. В ходе этой весьма результативной встречи основное внимание было уделено войне между Россией и Украиной и конфликту в Иране, а также беспрецедентным достижениям, которых мы совместно добились на саммитах в Гааге и Анкаре. Мы также обсудили важность недопущения со стороны России каких-либо действий, способных намеренно или ненамеренно привести к расширению масштабов войны, и скорейшего достижения мирного урегулирования. Наконец, мы обсудили важность дальнейшего наращивания расходов на оборону и инвестиций в нашу промышленную базу как в Соединенных Штатах, так и во всей НАТО».

Спустя несколько часов совместное заявление по итогам этой встрече появилось и на странице Трампа в соцсети Truth Social, формулировки в котором отличались от версии, размещенной на сайте НАТО. В частности, в нем говорится:

«Мы также подробно обсудили важность недопущения со стороны России и Украины каких-либо действий, способных намеренно или ненамеренно привести к расширению масштабов войны, и скорейшего достижения мирного урегулирования!».

Помимо добавления призыва к Украине, в версии Трампа появились и другие незначительные изменения. Например, в сообщении отмечается, что стороны «обсудили оборонные расходы и инвестиции в промышленную базу как в Соединенных Штатах, так и во всей НАТО». А в варианте Североатлантического альянса это предложение звучало так:

«Мы обсудили важность дальнейшего наращивания расходов на оборону и инвестиций в промышленную базу как в Соединенных Штатах, так и во всей НАТО».

В сообщении, размещенном Трампом, также говорилось, что глава Белого дома проинформировал Рютте «об огромном прогрессе» американских оборонных компаний, которые сосредоточены на производстве комплексов Patriot, систем YHAAD, ракет Tomahawk «и многих новых видов вооружений — как наступательных, так и оборонительных, которые еще не были представлены общественности». Сообщение заканчивается такими словами:

«Никогда прежде США не производили столько военной техники и боеприпасов. Наши „закрома“ скоро наполнятся, и, когда это произойдет, наши союзники и партнеры по всему миру получат от этого огромную выгоду».

Этот фрагмент поста в Truth Social не был никак отделен от текста «совместного заявления».

Как отмечает издание Politico, представитель НАТО, пожелавший сохранить анонимность, заверил, что заявление, размещенное Североатлантическим альянсом, было согласовано, а Трамп позднее в одностороннем порядке внес в него изменения. Совместное обращение появилось спустя несколько дней после того, как Украина нанесла удар по российскому военному кораблю «Меркурий» в ливийском порту Бенгази, а также атаковала российские грузовые суда у берегов Ливии и в Финском заливе.