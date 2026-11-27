Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о существенном укреплении отношений Эстонии и Азербайджана за последний год, подчеркнув, что взаимодействие между странами постепенно переходит на более практический уровень.

«За последний год с небольшим наши двусторонние отношения значительно укрепились. Только в этом месяце в Таллинне состоялось заседание межправительственной комиссии. Это уже практический уровень сотрудничества, поскольку взаимодействие между компаниями частного сектора и государственными структурами становится всё более активным и ориентированным на конкретные общие интересы», — отметил министр на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По словам Цахкны, Таллинн видит значительные перспективы для дальнейшего сотрудничества с Баку в энергетической сфере, а также в контексте изменений мировой торговли и экономики.

«Мы видим серьёзные вызовы, но одновременно и огромные возможности для обмена опытом, в частности в энергетической сфере, а также в вопросах новых перспектив, которые открываются в связи с изменениями в мировой торговле и экономике, в том числе в контексте развития Среднего коридора», — заявил глава МИД Эстонии.

Он также положительно оценил развитие процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив, что этот процесс открывает новые перспективы для региона.

Отдельно Цахкна подчеркнул значение открытия эстонского посольства в Баку, назвав этот шаг свидетельством долгосрочной приверженности Эстонии региону.

«Открытие нового посольства в Баку в этом году — ещё одно подтверждение нашей приверженности региону. При этом эта приверженность носит взаимный характер. Мы благодарны за гостеприимство, но приехали сюда не только для этого — мы намерены развивать наше сотрудничество и двигаться дальше», — подчеркнул министр.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства также сообщил о состоявшейся встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, охарактеризовав её как содержательную и полезную.

«У нас также состоялась очень хорошая, интересная и полезная встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Мы обсудили широкий круг различных вопросов», — рассказал Цахкна.

Значительная часть выступления министра была посвящена вопросам международной и европейской безопасности. Цахкна заявил, что Эстония разделяет обеспокоенность по поводу глобальной ситуации в сфере безопасности, подчеркнув взаимосвязанность происходящих в мире процессов.

«У нас есть общие опасения относительно ситуации с глобальной безопасностью, поскольку сегодня всё взаимосвязано», — отметил он.

Говоря о российско-украинской войне, глава МИД Эстонии заявил, что российская агрессия против Украины продолжается, а число жертв увеличивается.

«К сожалению, российская агрессивная война против Украины не прекращается. Каждую ночь и каждый день гибнут всё новые люди. Я прибыл сюда непосредственно из Украины. Прошлой ночью я находился там, и Киев подвергся массированным ударам баллистическими ракетами», — сообщил Цахкна.

Он также обратил внимание на угрозы, которые, по его оценке, российские действия представляют для европейской безопасности.

«Мы также наблюдаем всё больше террористических атак со стороны России против Европы. Мы должны реагировать на это, обеспечивая безопасность Европы», — заявил министр.

В завершение Цахкна затронул вопросы дальнейшей поддержки Украины, сообщив о совместной инициативе Эстонии и Украины по организации в следующем году Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).