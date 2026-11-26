Сотни болельщиков турецкого «Бешикташа» устроили пропалестинскую акцию в центре Батуми перед матчем Лиги Европы с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, сообщают турецкие и израильские СМИ.

Фанаты собрались на площади Европы, где развернули палестинские флаги и баннер с призывом освободить Палестину. Вместе с ними в акции участвовали болельщики «Фенербахче» и «Трабзонспора» – принципиальных соперников «Бешикташа». Футбольные фанаты «Бешикташа» во время акции скандировали: «Мы – солдаты Мустафы Кемаля»!

Кроме того, перед началом матча один из поклонников турецкой команды развернул палестинский флаг на стадионе. Грузинские полицейские попытались его изъять, после чего между правоохранителями и болельщиками произошла потасовка.

Тем временем израильские СМИ утверждают, что грузинская полиция задержала около десяти болельщиков «Бешикташа», размахивавших палестинскими флагами. Также поступили сообщения о жестких действиях правоохранителей в отношении фанатов за пределами стадиона.

Матч «Бешикташ» – «Хапоэль» Беэр-Шева проходит в Батуми после того, как турецкие власти уведомили УЕФА о невозможности проведения встречи в Стамбуле по соображениям безопасности.



