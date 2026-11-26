В рамках инициативы «Мост мира» представители гражданского общества Азербайджана и Армении впервые обсудят отдельные вопросы в тематических комитетах, которые займутся экологией, экономикой, инфраструктурой, гуманитарной сферой и СМИ. Об этом заявил участник инициативы, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов по итогам пятого раунда встреч в Ереване, сообщает АПА.

По его словам, нынешний этап отличается от предыдущих тем, что помимо общих обсуждений участники будут работать в тематических комитетах. Они рассмотрят возможные дальнейшие шаги, подготовят предложения для государственных органов, а также обсудят пути устранения разногласий и расширения мирной повестки.

Мамедов подчеркнул, что одна из главных особенностей инициативы – возможность прямого общения представителей гражданского общества с государственными должностными лицами.

«Наш диалог – это искренняя беседа и обсуждение, возможно, даже чувствительных вопросов. Мы уже достигли такого этапа, когда у нас нет закрытых тем. Мы можем задавать друг другу вопросы и получать ответы», – отметил он.

По словам Мамедова, во время встречи участники около двух часов задавали вопросы секретарю Совета безопасности Армении Алену Симоняну.